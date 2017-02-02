罵生「跟你爸一樣愛狡辯」師判罰3千
2017-02-02
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市張姓班導師，認為班上的陳姓高一學生竄改小考成績，陳生否認並與老師發生爭執，張師要求他寫認錯書，陳生不願配合，張師責罵：「你怎麼跟你爸一樣愛狡辯」，陳父得知認為，此話有辱父子名譽，對張師提告；法官認為，「狡」有奸滑、詭詐涵義，有貶損他人的語意，新北地院依公然侮辱罪，判張師罰金3千元。
法官︰「狡」有奸滑貶人語意
判決指出，去年5月26日，新北市某私立高中的張姓班導師，出試卷給學生小考，察覺認為陳生與其他同學因成績不佳，竄改小考成績，其他同學均承認，唯獨陳生不承認，還與張師起爭執，張師要求陳生至學務處寫自述表認錯，陳生仍否認竄改成績，張師便在學務處辦公室公開指責：「你怎麼跟你爸一樣愛狡辯」，陳生返家告訴父親，陳父提告。
張師一開始表示，他是在情急之下說出這句話，因陳生先前被其他老師看到在捷運站內抽菸，陳生坦承抽菸，但陳父在學務處主任面前說，老師只有看到，卻沒有當場糾正，不同意給予處分，之後否認孩子有抽菸，讓他對陳父的口才很佩服，才會用「狡辯」形容陳父能言善道。
法官認為，「愛狡辯」意為狡詐無理的辯說，且「狡」有奸滑、詭詐之涵義，帶有貶損他人、無理由的詭辯之語意，具負面評價，因審酌張師犯後願意認錯，並積極想與告訴人達成和解，基於導師因導正學生，才會說出不雅言語，因此從輕量刑，本案可易服勞役，以1千元折算1日。
張師承認失言說抱歉
不過張師後來承認失言，對於學生及家長感到抱歉，經過這件事後，他會適當調整。
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