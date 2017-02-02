柴山獼猴搶背包 女山友墜崖骨折
2017-02-02
〔記者黃良傑、黃旭磊、王榮祥／高雄報導〕高雄柴山（即壽山）的獼猴，昨誤認黃姓女登山客背包裡藏食物，趁她席地休息時，突然衝出欲搶背包，黃女受驚嚇，跌落10公尺深的邊坡，造成左大腿骨折錯位，搜救人員將她救起送醫，幸無大礙。
搜救員將她救起送醫
昨晨8點32分，黃姓女登山客（47歲）與友人爬柴山，在柴山盤榕處席地休息，突遭獼猴爭搶背包，疑因受驚嚇，向後滾落10公尺深邊坡，造成左大腿骨折、錯位，消防局搜救人員將她救下山送醫。
高醫表示，黃女的左眼和脖子左側擦傷，左大腿封閉性骨折，目前住院治療中。
黃女獲救時向警消表示，當時登爬至盤榕處，席地而坐稍作休息，突遭獼猴強搶背包，一時受到驚嚇往後倒，不慎跌落邊坡；消防人員表示，邊坡另一側是深達10公尺的斷崖，所幸黃女頭部未遭嚴重撞擊，警方通知她的家人趕到醫院照顧。
遇猴搶 要站起來比高
同行的友人表示，黃女當時坐下休息，並從背包裡拿出衛生紙擦腳，可能獼猴誤認背包內有食物，或誤將衛生紙當食物，突然衝出欲爭搶，嚇壞黃女而跌落山下。
中山大學生科系博士班學生林美吟認為，遊客習慣拿塑膠袋、背包裝食物，長久下來，獼猴看到背包、聽到塑膠袋聲就會聯想到食物，在猴界裡，「食物就是錢」，拿到就算牠的，不知道這叫搶，可能誤以為女遊客背包有食物，想解開包包。民眾若遇獼猴搶包，「只要站起來比牠高，然後走掉就好，不要有動作威脅牠」。
公園處有替遊客保險
壽山國家自然公園籌備處秘書許書國說，有替遊客投保團體意外險，將為傷者申請理賠。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 涉與美有關叛國罪 俄逮3網路安全專家
- 警告伊朗 川普國安顧問不忘罵歐巴馬
- 點點心遭控十罪狀 阿緯爆氣逐條反擊
- 自由廣場》憑什麼資格抽「國運籤」？
- 經典賽》兄弟首度攜手 國輝國龍拚了
- 年假衝選票》賢瑜郝吳柱 拜廟訪眷村
- 中捷綠線首列電車 5日抵台12日遊街
- 魏德聖初五開工 街頭送甜頭
- 謝沛恩過年吃不胖 苗條催票
- 賀歲國片票房慘跌 破億無望-豬式幽默失靈 52赫茲首戰排名居次
- 超越美國 台灣列「最自由」國家
- 沒搞懂高乘載 警逼小黃下國道
- 魷魚皮不浪費！提煉成抗炎劑
- BMW 4系列小改款 日內瓦車展全球首演
- 中途下車驚喜更多─北印度私房景點大公開
- 台灣女網賽／逮住第9個賽末點 大小詹本季開胡
- 面對紅潮 林孝平：台灣半導體產業聚落獨步全球
- 問鼎百里侯 立委勤拜年試水溫
- 皮草魔魔 新春團拜萌翻了
- 反川普移民禁令 庫克擬訴諸法律
- 林昶佐：台灣獎學金 助西藏難民
- 蔡正元抹綠高士神社 村民：馬政府時就有
- 台裔趙小蘭 任美運輸部長
- 〈松山霞海城隍廟〉抽財運「下下籤」 今年恐不景氣
- 美元看貶 台幣走升機率高
- 台日賽獲薦 陳傑憲心情負轉正
- MINI第2代Countryman英國鄉間試駕 時尚潮車全新進化
- 老士官長挺年改 月退俸全數做公益
- ◎健康小叮嚀
- 右腳掌傷未癒 大谷不投球
- 放電功一流 李鍾碩&朴海鎮超帥撕漫男
- 《謠言終結站》避孕藥可緩解經痛？ 用藥不慎恐致命
- 美參院通過提勒森國務卿任命案
- 自由廣場》賴市長 請讓老人家安心步行
- 收假囉！ 花蓮車站擠爆
- 《中英對照讀新聞》Fukushima nuclear zone might become next macabre tourist hotspot 福島核災區可能成為下一個恐怖旅遊熱點
- 歐陽志宏：對各大樂園如數家珍
- 微熟男 星野源 大谷亮平 藤岡靛 最夠味
- 撩妹功無敵 宋仲基&朴寶劍 白淨鹽臉男
- 兩稅改案登場 牽動台股
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：柴山獼猴搶背包 女山友墜崖骨折
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分