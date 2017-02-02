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柴山獼猴搶背包 女山友墜崖骨折

2017-02-02

〔記者黃良傑、黃旭磊、王榮祥／高雄報導〕高雄柴山（即壽山）的獼猴，昨誤認黃姓女登山客背包裡藏食物，趁她席地休息時，突然衝出欲搶背包，黃女受驚嚇，跌落10公尺深的邊坡，造成左大腿骨折錯位，搜救人員將她救起送醫，幸無大礙。

搜救員將她救起送醫

昨晨8點32分，黃姓女登山客（47歲）與友人爬柴山，在柴山盤榕處席地休息，突遭獼猴爭搶背包，疑因受驚嚇，向後滾落10公尺深邊坡，造成左大腿骨折、錯位，消防局搜救人員將她救下山送醫。

高醫表示，黃女的左眼和脖子左側擦傷，左大腿封閉性骨折，目前住院治療中。

黃女獲救時向警消表示，當時登爬至盤榕處，席地而坐稍作休息，突遭獼猴強搶背包，一時受到驚嚇往後倒，不慎跌落邊坡；消防人員表示，邊坡另一側是深達10公尺的斷崖，所幸黃女頭部未遭嚴重撞擊，警方通知她的家人趕到醫院照顧。

遇猴搶 要站起來比高

同行的友人表示，黃女當時坐下休息，並從背包裡拿出衛生紙擦腳，可能獼猴誤認背包內有食物，或誤將衛生紙當食物，突然衝出欲爭搶，嚇壞黃女而跌落山下。

中山大學生科系博士班學生林美吟認為，遊客習慣拿塑膠袋、背包裝食物，長久下來，獼猴看到背包、聽到塑膠袋聲就會聯想到食物，在猴界裡，「食物就是錢」，拿到就算牠的，不知道這叫搶，可能誤以為女遊客背包有食物，想解開包包。民眾若遇獼猴搶包，「只要站起來比牠高，然後走掉就好，不要有動作威脅牠」。

公園處有替遊客保險

壽山國家自然公園籌備處秘書許書國說，有替遊客投保團體意外險，將為傷者申請理賠。

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  • 柴山獼猴強搶背包，害女山友摔落10公尺斷崖腿骨折，被消防局搜救人員救起送醫。（記者黃良傑翻攝）

    柴山獼猴強搶背包，害女山友摔落10公尺斷崖腿骨折，被消防局搜救人員救起送醫。（記者黃良傑翻攝）

  • 獼猴搶食飲料。 （記者黃旭磊攝） 柴山獼猴習慣認為登山客隨身攜帶的塑膠袋、紙杯藏有食物，不時會「猴」視眈眈伺機而搶。 （記者黃良傑攝）

    獼猴搶食飲料。 （記者黃旭磊攝） 柴山獼猴習慣認為登山客隨身攜帶的塑膠袋、紙杯藏有食物，不時會「猴」視眈眈伺機而搶。 （記者黃良傑攝）

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