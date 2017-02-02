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台南市社會局︰如屬實將開罰

2017-02-02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市社會局表示，若偵查結果林姓保母有虐待事實，將依「兒童及少年福利與權益保障法」第49條，對她處以6萬元罰鍰並公告其姓名，同時廢止居家式托育服務登記證書。

社會局表示，依「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」之規定，每一托育人員收托人數最多4人，其中未滿2歲者最多2人，本案林姓保母本身育有1名逾2歲的兒子，除了自己的小孩，另照顧翁姓女童與1名1歲多男童，領有保母證照受托照顧孩子1年來，突檢訪視並沒有異常紀錄，收托人數也未違反規定。

社會局說，家暴防治中心獲報後，第一時間已指派社工員前往醫院瞭解女童狀況，後續將持續提供家屬法律扶助資源及司法流程資訊。

社會局長劉淑惠呼籲保母人員信守專業知能，身為居家托育人員，除須具備照顧技能外，最重要的是，要把每個收托幼童當成自己家中的寶貝呵護。

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  • 女童至今仍昏迷不醒，在加護病房治療。 （記者林孟婷翻攝）

    女童至今仍昏迷不醒，在加護病房治療。 （記者林孟婷翻攝）

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