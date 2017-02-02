| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

愛女與死神拔河 爸媽心碎淚崩

2017-02-02

〔記者林孟婷／台南報導〕「女兒才剛學會走路，美好的人生正等著她，如今卻…」，想到愛女在加護病房與死神拔河，女童的父母難過掉淚，翁父則哽咽地說，「希望我的寶貝趕快好起來」。

女童的父母結婚兩年多，一直沒有懷孕，女童的母親說，經檢查發現患有巧克力囊腫，為了生孩子接受開刀治療，之後順利生下女兒。

女童的父親從事業務工作，母親在南科園區擔任技術員，一家三口甜蜜生活，女童的母親說，女兒出生後，就請育嬰假在家照顧小孩，為了準備回到職場，去年11月將女兒送往托嬰中心，但女兒常生病，後來才考慮找保母照顧。

女童的父親說，當初是看到保母家環境乾淨、人口單純，去年12月將女兒委託該名保母照顧，過年前已將水果禮盒準備好，要送給保母，沒想到發生這樣的事情，「真是令人心碎的年」。

女童的父母每天都會到奇美醫學中心加護病房探望女兒，在女兒耳邊輕輕地說，「快點好起來喔，大家都在等妳」、「我們還要一起出去玩」、「不要害怕，以後不會有陌生人來照顧妳了」，女童的父母還常跑廟宇為女兒祈福，難過地說「我們只希望她能醒過來」。

廣告
  • 女童父母每天會到加護病房探視女兒。（記者林孟婷攝）

    女童父母每天會到加護病房探視女兒。（記者林孟婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 愛女 爸媽淚崩 與死神拔河
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式鮮味雜炊
蔬食什錦湯
焗烤千層餃子皮
苦瓜去苦回甘4招
轉寄

標題：愛女與死神拔河 爸媽心碎淚崩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月2日‧星期四‧丁酉年正月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.