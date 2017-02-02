愛女與死神拔河 爸媽心碎淚崩
2017-02-02
〔記者林孟婷／台南報導〕「女兒才剛學會走路，美好的人生正等著她，如今卻…」，想到愛女在加護病房與死神拔河，女童的父母難過掉淚，翁父則哽咽地說，「希望我的寶貝趕快好起來」。
女童的父母結婚兩年多，一直沒有懷孕，女童的母親說，經檢查發現患有巧克力囊腫，為了生孩子接受開刀治療，之後順利生下女兒。
女童的父親從事業務工作，母親在南科園區擔任技術員，一家三口甜蜜生活，女童的母親說，女兒出生後，就請育嬰假在家照顧小孩，為了準備回到職場，去年11月將女兒送往托嬰中心，但女兒常生病，後來才考慮找保母照顧。
女童的父親說，當初是看到保母家環境乾淨、人口單純，去年12月將女兒委託該名保母照顧，過年前已將水果禮盒準備好，要送給保母，沒想到發生這樣的事情，「真是令人心碎的年」。
女童的父母每天都會到奇美醫學中心加護病房探望女兒，在女兒耳邊輕輕地說，「快點好起來喔，大家都在等妳」、「我們還要一起出去玩」、「不要害怕，以後不會有陌生人來照顧妳了」，女童的父母還常跑廟宇為女兒祈福，難過地說「我們只希望她能醒過來」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 涉與美有關叛國罪 俄逮3網路安全專家
- 警告伊朗 川普國安顧問不忘罵歐巴馬
- 點點心遭控十罪狀 阿緯爆氣逐條反擊
- 自由廣場》憑什麼資格抽「國運籤」？
- 經典賽》兄弟首度攜手 國輝國龍拚了
- 年假衝選票》賢瑜郝吳柱 拜廟訪眷村
- 中捷綠線首列電車 5日抵台12日遊街
- 魏德聖初五開工 街頭送甜頭
- 謝沛恩過年吃不胖 苗條催票
- 賀歲國片票房慘跌 破億無望-豬式幽默失靈 52赫茲首戰排名居次
- 超越美國 台灣列「最自由」國家
- 沒搞懂高乘載 警逼小黃下國道
- 魷魚皮不浪費！提煉成抗炎劑
- BMW 4系列小改款 日內瓦車展全球首演
- 中途下車驚喜更多─北印度私房景點大公開
- 台灣女網賽／逮住第9個賽末點 大小詹本季開胡
- 面對紅潮 林孝平：台灣半導體產業聚落獨步全球
- 問鼎百里侯 立委勤拜年試水溫
- 皮草魔魔 新春團拜萌翻了
- 反川普移民禁令 庫克擬訴諸法律
- 林昶佐：台灣獎學金 助西藏難民
- 蔡正元抹綠高士神社 村民：馬政府時就有
- 台裔趙小蘭 任美運輸部長
- 〈松山霞海城隍廟〉抽財運「下下籤」 今年恐不景氣
- 美元看貶 台幣走升機率高
- 台日賽獲薦 陳傑憲心情負轉正
- MINI第2代Countryman英國鄉間試駕 時尚潮車全新進化
- 老士官長挺年改 月退俸全數做公益
- ◎健康小叮嚀
- 右腳掌傷未癒 大谷不投球
- 放電功一流 李鍾碩&朴海鎮超帥撕漫男
- 《謠言終結站》避孕藥可緩解經痛？ 用藥不慎恐致命
- 美參院通過提勒森國務卿任命案
- 自由廣場》賴市長 請讓老人家安心步行
- 收假囉！ 花蓮車站擠爆
- 《中英對照讀新聞》Fukushima nuclear zone might become next macabre tourist hotspot 福島核災區可能成為下一個恐怖旅遊熱點
- 歐陽志宏：對各大樂園如數家珍
- 微熟男 星野源 大谷亮平 藤岡靛 最夠味
- 撩妹功無敵 宋仲基&朴寶劍 白淨鹽臉男
- 兩稅改案登場 牽動台股
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：愛女與死神拔河 爸媽心碎淚崩
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分