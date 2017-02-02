愛女與死神拔河 爸媽心碎淚崩

2017-02-02

〔記者林孟婷／台南報導〕「女兒才剛學會走路，美好的人生正等著她，如今卻…」，想到愛女在加護病房與死神拔河，女童的父母難過掉淚，翁父則哽咽地說，「希望我的寶貝趕快好起來」。

女童的父母結婚兩年多，一直沒有懷孕，女童的母親說，經檢查發現患有巧克力囊腫，為了生孩子接受開刀治療，之後順利生下女兒。

女童的父親從事業務工作，母親在南科園區擔任技術員，一家三口甜蜜生活，女童的母親說，女兒出生後，就請育嬰假在家照顧小孩，為了準備回到職場，去年11月將女兒送往托嬰中心，但女兒常生病，後來才考慮找保母照顧。

女童的父親說，當初是看到保母家環境乾淨、人口單純，去年12月將女兒委託該名保母照顧，過年前已將水果禮盒準備好，要送給保母，沒想到發生這樣的事情，「真是令人心碎的年」。

女童的父母每天都會到奇美醫學中心加護病房探望女兒，在女兒耳邊輕輕地說，「快點好起來喔，大家都在等妳」、「我們還要一起出去玩」、「不要害怕，以後不會有陌生人來照顧妳了」，女童的父母還常跑廟宇為女兒祈福，難過地說「我們只希望她能醒過來」。