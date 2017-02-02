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保母倒吊搖晃 女童墜地命危

2017-02-02

〔記者林孟婷／台南報導〕台南市1歲4個月大的翁姓女童，疑遭35歲林姓保母虐待，造成腦部重創，目前仍昏迷不醒。林女坦承幫女童換好尿布後，「跟孩子在玩」，雙手抓住女童雙腳，以頭下腳上方式，上下左右搖晃，撞到嬰兒床後，女童不慎掉在地上，翁父痛罵「有人會這樣跟孩子玩的嗎？」他更自責說，曾看到女兒的小腿、額頭等處有瘀傷，如果警覺性高一點，「也許就不會發生這件事情」。

林姓保母被送辦

警方昨依業務過失傷害罪嫌，將領有合格證照的林姓保母送辦，針對家屬質疑，林姓保母不願出面回應、手機也關機。

翁父表示，1月23日上午9點多接到保母來電，表示女兒跌倒，頭部撞到，希望家長帶去就醫，到保母家卻發現，女兒躺在床上全身無力、意識不清，怎麼叫都沒反應，直覺不對勁趕緊就醫。

奇美醫學中心院方發現，女童左側硬腦膜下出血合併腦水腫、視網膜出血意識模糊，緊急開刀，女童至今昏迷不醒，在加護病房觀察。

緊急開刀昏迷不醒

奇美醫學中心神經外科主治醫師洪翊傑表示，女童昏迷指數6，腦壓曾一度高到近90，目前靠儀器呼吸維持生命跡象，但日前血壓甚至一度降到僅剩26，情況危急。女童的父母每天前往探望愛女，希望奇蹟出現。

「沒想到會傷得這麼嚴重」，翁父說，事發當天保母沒說實話，保母說當時在廚房準備餐點，她自己2歲大的兒子、另名受托的1歲多小男童與小女童，3人在客廳玩，突然聽到一聲撞擊聲，跑到客廳查看，女童已倒在遊戲墊，經安撫抱到房間睡覺。

女童家長直覺保母說法有異而報案，林姓保母製作筆錄時，才向女童父母坦承，當天幫女童換好尿布後，「跟孩子在玩」，她雙手抓住女童雙腳，以頭下腳上方式，上下左右搖晃，撞到嬰兒床後，女童不慎掉在地上。

父自責︰曾見孩子瘀傷

女童的父母傷心不已，懷疑女兒遭到虐待，翁父痛哭說，「希望司法還給我女兒公道」。翁父說，下午常由太太接女兒回家，保母常向太太抱怨女兒不時會哼哼叫、不愛睡覺、吃飯或吃東西吃很久等，太太幫女兒洗澡時，也曾在孩子的小腿、額頭等處發現瘀傷，但保母卻說「小孩們一起玩，不慎跌倒受傷」，翁父難過地說，當時如果警覺性高一點，「也許就不會發生這件事情了」。

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  • 女童家屬錄下保母道歉的說法。（記者林孟婷翻攝）

    女童家屬錄下保母道歉的說法。（記者林孟婷翻攝）

  • 想到女兒的狀況，女童父親難過掉淚。 （記者林孟婷翻攝）

    想到女兒的狀況，女童父親難過掉淚。 （記者林孟婷翻攝）

  • 小女童模樣可愛，是家人心中的寶貝。（記者林孟婷翻攝） 女童至今仍昏迷不醒，在加護病房治療。（記者林孟婷翻攝）

    小女童模樣可愛，是家人心中的寶貝。（記者林孟婷翻攝） 女童至今仍昏迷不醒，在加護病房治療。（記者林孟婷翻攝）

  • 托嬰如何觀察避免孩子受虐

    托嬰如何觀察避免孩子受虐

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