《大樂透》1注中頭獎

2017-02-02

〔記者盧冠誠／台北報導〕昨晚開獎的第106013期大樂透，頭獎1注獨得，可得獎金2.3億元，由新竹縣竹北市十興里嘉興路302號1樓「財鑫彩券行」開出。

大樂透加開的「春節大紅包」則開出86組，總中獎注數106注，其中，68組獨得獎金100萬元，16組2注均分，2組3注均分。

至於第106009期大福彩則再度摃龜。而第106027期今彩539開出3注頭獎，每注可得獎金800萬元，分別由高雄市鼓山區九如四路915號「億鑫彩券行」、高雄市鳳山區南江街117巷47號「大贏家八通關彩券行」、桃園市楊梅區青山里青山一街275號1樓「阿樂彩券行」開出。