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北大特區大樓下玻璃雨

2017-02-02

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市北大特區一棟大樓驚傳玻璃帷幕碎裂，形同「玻璃雨」的大量玻璃碎片，從天而降掉在學成路人行道上，差點砸中路人；警方與當地里長獲報，向大樓管委會反映，管委會卻表示建商不願善後，有民眾指控，該建築的玻璃已是第4度掉落，萬一砸到路人後果堪憂。

路人表示，這棟位於三峽區學成路的住宅大樓，已多次發生玻璃帷幕碎裂、玻璃碎片掉落人行道事件。有大樓鄰居在臉書上怒斥：「通常一次是偶然，兩次是巧合，超過三次就是施工品質的問題了，為了各位生命安全，請大家繞道或加速經過，更請管委會儘快對陽台玻璃體檢，不要拿路人生命開玩笑了。」

4度肇禍 鄰要管委會負責

有人向龍學里辦公處及警方反映，三峽警分局北大派出所表示，警方已協助告知該大樓管委會，要求儘速改善。

警方說，玻璃掉落人行道涉及公共安全，為免發生意外，將會同里長要求管委會或建商出面解決，並將轉報工務局列管。

對管委會指建商不願善後，記者昨聯繫不上建商，無法取得回應。

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  • 新北市三峽區學成路的大樓玻璃帷幕碎裂一地，住戶驚呼下起玻璃雨，憂心砸傷人，要求管委會改善。 （記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽區學成路的大樓玻璃帷幕碎裂一地，住戶驚呼下起玻璃雨，憂心砸傷人，要求管委會改善。 （記者吳仁捷翻攝）

  • 新北市三峽區學成路的大樓玻璃帷幕碎裂一地，住戶驚呼下起玻璃雨，憂心砸傷人，要求管委會改善。 （記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽區學成路的大樓玻璃帷幕碎裂一地，住戶驚呼下起玻璃雨，憂心砸傷人，要求管委會改善。 （記者吳仁捷翻攝）

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