女童突衝上馬路 被救護車撞傷

2017-02-02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中一輛救護車前天載80歲阿嬤急診，因塞車救護車行駛外側車道，不料7歲女童突然衝出來，救護車煞車不及相撞，女童右腳腳踝骨折，所幸無生命危險，救護車女駕駛沒喝酒，且一路鳴笛，時速約50餘公里，警方初步研判，女童與家長過失責任比較重。

傷者骨折 車燈毀損

新社分隊編號91救護車，前天下午3時許，從新社區興義街，載氣切發燒的阿嬤下山就醫，不料，北屯區東山路二段嚴重塞車，救護車只好行駛外側車道。當時陳姓女駕駛的左右視線，被車陣與路旁車輛擋住，突然7歲女童衝出來，她趕緊踩煞車，但女童已撞上救護車左前方，意外造成救護車左前側方向燈毀損、駕駛座外側板金凹陷。

受傷女童、原新社91救護車上的阿嬤，改由另兩輛救護車送醫，所幸阿嬤並未受到二度傷害，女童則是右腳腳踝骨折，額頭與肢體多處擦傷。