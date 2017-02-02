氣到檢舉男友染毒 見他上銬反而崩潰
2017-02-02
〔記者吳政峰／新北報導〕楊姓男子與蘇姓女友吵架後離家出走，蘇女憤而報警控男友偷錢又吸毒，後來看到男友被逮上銬、一臉落寞關在警局，情緒崩潰痛哭說：「錢已經找到了，求求你們不要這樣對他」，但警方在楊男身上搜出毒品，依違反毒品危害防制條例送辦，蘇女只好跟在警車後面，籌錢幫忙交保。
打零工的44歲楊男與無業的43歲蘇女在新北市同居，去年底因細故爭吵，楊男氣得衝出家門，開蘇女的轎車離去；蘇女不滿，向警方報案稱，衣櫃與床頭的私房錢短少10萬元，應是楊男所為。
警方派出鑑識人員至蘇女家蒐證時，在蘇女指點下，找到一個安非他命吸食器，蘇女說是男友的。
員警判斷楊男應會回同居處，派員埋伏，隔天在2人同居處樓下逮到人，並在車上找到一包安非他命。楊男承認持有毒品，得知被女友指控偷竊，則搖頭否認。
警方依現行犯將楊男帶回警局上銬，通知蘇女來做筆錄，蘇女一見男友狼狽模樣，失控大哭，哽咽說錢已經找到了，是她一時糊塗，記錯位置，央求警別法辦楊男。
員警表示楊男仍涉毒品罪，須移送檢方偵辦，蘇女聽了再度號啕大哭，駕車一路尾隨至地檢署，隔天籌到錢將男友交保出來。
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