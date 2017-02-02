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搶匪壓車想落跑 3秒就犁田

2017-02-02

〔記者吳仁捷／新北報導〕男子邱世宏喝酒壯膽，大過年騎機車行搶，鎖定肩背背包的婦人，從後方搶包，搶完還打算「壓車」逃離，未料技術不夠，不到3秒就摔車倒地，被害人夫婦一個箭步衝上前壓制搶匪，大罵「過年搶錢不學好」；邱嫌摔傷左腿，被警方狼狽帶進警局。

被害人罵過年不學好

警方說，40歲中國黃姓婦人，前晚8時30分與丈夫步行在新北市板橋金門街一條約4公尺窄巷，欲前往朋友家拜年，快到友人住處樓下、黃婦撥打手機時，一名機車騎士從後靠近，強行扯走包包，搶匪得手後打算「壓車」逃離，但失去平衡衝向對牆倒地，黃婦和丈夫見狀，撲向搶匪將他壓制在地報警。

黃婦氣憤說，背包內有3萬元的平板、1萬3000元現金及提款卡等物，被搶走幾乎嚇傻，結果對方突然摔車，才有機會抓到人。警方調出監視器，當時黃婦走在路旁，搶匪騎車從背後靠近，突伸出右手一把扯下背包，欲逃走卻失控摔車。

邱姓搶匪酒測值達每公升0.76毫克，他辯稱不小心勾到婦人背包，但警方從監視器畫面清楚看見，搶匪騎機車大膽行搶，連包包背帶都被拉斷，絕非是「不小心」，警方昨依搶奪、公共危險罪嫌將邱嫌送辦，另追查是否另涉他案。

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  • 邱姓飛車賊得手後不到3秒就摔車。（記者吳仁捷翻攝）

    邱姓飛車賊得手後不到3秒就摔車。（記者吳仁捷翻攝）

  • 板橋警分局移送嫌犯邱世宏（中）。（記者吳仁捷攝）

    板橋警分局移送嫌犯邱世宏（中）。（記者吳仁捷攝）

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