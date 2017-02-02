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夫馬上風亡 妻才知他偷吃10幾年

2017-02-02

〔記者王冠仁／台北報導〕患有心血管疾病的60歲吳男，與前同事吳女秘密交往10多年，2人常約會開房間，因吳男行事謹慎，妻子渾然不覺，農曆年前2人相約做愛，吳男卻「馬上風」昏倒，送醫不治；吳妻接獲警方通知，才知丈夫出軌多年，還當了風流鬼，當場痛哭失聲。

死者有心血管疾病

警方調查，吳男是貿易公司高階人員，10多年前就和同公司37歲吳姓女同事日久生情，發展成辦公室地下情，後來吳女離職，2人仍暗通款曲。

農曆年前某日下午，吳男與吳女再次相約到北市信義路一家旅館開房間，翻雲覆雨不到半小時，吳男突冒冷汗、呼吸急促還翻白眼，隨即全身癱軟壓在吳女身上，吳女發覺男友「馬上風」，雖猛壓吳男的人中急救，並打119求助，吳男送醫後裝設葉克膜，1個月後仍撒手人寰。

葉克膜難救風流鬼 妻痛哭

警方通知吳男妻子，妻子才發現丈夫在外偷情10多年，在警所傷心欲絕。吳女告訴警方，她與吳男感情深厚，10多年來常抽空約會、開房間，後來吳男罹患心血管疾病，2人做愛次數減少，偶爾才開房間。

一名資深警方人員表示，俗稱的「馬上風」，是因性交時人體血壓升高、心跳加快，引發主動脈剝離、心律不整、心肌梗塞或腦溢血中風等症狀，一旦病發應立即送醫。

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  • 案發旅館外觀。（記者王冠仁攝）

    案發旅館外觀。（記者王冠仁攝）

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