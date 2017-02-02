終極路線挑戰大 至少要走10天

2017-02-02

中央山脈南三段，指的是八通關越嶺道至七彩湖丹大林道，據統計，沿途與周邊超過海拔3000公尺的高山多達18座，包括3825公尺的秀姑巒山，另有丹大、東郡、馬博等3個險峻的橫斷，岳界稱為終極縱走路線。

一般登山隊攀登行程由花蓮縣瑞穗林道進入，由南投信義鄉郡大林道下山，攀登丹大山、內嶺爾山、義西請馬至山、東郡大山、東巒大山、無雙山6座百岳名山及盧利拉駱山等10餘座3000公尺以上高山，路程逾10天，屬高難度行程，目前郡大林道災害封閉整修中，部分路段也未開放入山申請。（記者佟振國）