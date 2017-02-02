一家5口終極縱走 困高山待援

2017-02-02

〔記者佟振國／南投報導〕新北市48歲林姓男子、妻子及3名子女春節期間，攀登山岳界有「終極縱走路線」之稱的中央山脈南三段，林男疑因消化道出血導致血便，身體不適無法繼續行程，一家5口滯留海拔逾3200公尺的紅崖山附近待援，昨高山天候不佳，直升機無法起飛救援，南投縣信義消防分隊組搜救隊，從郡大林道入山，步行至少要5、6天才能抵達。

爸媽帶孩子登中央山脈南三段

南投縣府消防局調查，林姓男子已攀登97座百岳，春節期間與妻子帶著分別只有17、15、13歲的子女，由花蓮瑞穗林道申請入山，攀登中央山脈南三段，計畫循原路下山。

前天進入登山行程第6天，林男疑因消化道出血，連解2天黑便，身體不適，加上前天高山天候轉壞，降雨起霧，評估身體狀況無法繼續行程，5人留在信義鄉與花蓮交界的紅崖山附近，撥打衛星電話請求救援，目前糧食、飲水及禦寒裝備尚稱足夠。

父疑消化道出血 空勤今救援

消防局已聯繫內政部空勤直升機救援，但昨天上午因天候狀況不佳，直升機無法起飛，信義消防分隊組成4人搜救隊，前晚6時由信義鄉郡大林道進入搜救，至5人待援的紅崖山，步行至少要5、6天，來回至少10天，今天只要天候狀況允許，立即展開空中救援。

消防員稱攜子難度高 應多考量

有消防隊員私下表示，該路線前往攀登的人不多，又有多座海拔逾3000公尺的高山，全程需要重裝，難度高，林男一家5口前往攀登，年紀最小僅13歲，能否負荷至少7至10天的重裝行程，行前應該多加考量，且研判未請嚮導及背工分擔裝備、食物的情形下，林男可能因此負擔過重，身體過度勞累，導致消化道出血也不無可能。