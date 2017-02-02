我住飯店你付錢！ 夫妻當假賣家行騙
2017-02-02
〔記者邱俊福／台北報導〕高雄市一對黃姓夫妻檔，專在臉書購物社團內張貼販賣中古汽車材料的廣告，誘騙買家將貨款匯到商務飯店的訂房匯款帳號，幫忙付飯店錢後，自己入住白吃白喝，甚至將沒住的房款辦理退款領現，4個月詐騙近7萬元，警方查出他們的行蹤後逮捕到案。
刑事局表示，這是假網拍的第三方詐騙手法，呼籲民眾網路交易時應選擇優質賣場、避免私下交易和先付款後取貨，才不會當冤大頭。
刑事局調查，25歲黃嫌沒有工作，缺乏經濟來源，去年9月經由陳姓友人指點，在臉書「北區 三菱 Mitsubishi Evolution Lancer Virage 中古改裝汽材買賣」等購物社團張貼廣告，假裝販售中古汽車材料，用LINE和買家約定交易後，要求對方先付款，但給對方的竟是商務飯店的訂房匯款帳號，對方匯款後就和對方斷絕聯繫。
另方面，飯店收到房錢後，黃嫌再跑到飯店謊稱因故取消住宿要求退款，藉此詐取現金，但有一家飯店黃嫌覺得品質佳，偕妻入住，用被害人的錢免費享用住房和餐飲。
由於黃嫌犯案時，也使用妻子、丈母娘的帳戶，經高雄市警方追查，上月間將黃嫌夫妻逮捕。黃嫌表示，因缺錢才鋌而走險；訊後被依詐欺罪嫌送辦。
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