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懸賞萬元！ 全民抓詐騙車手

2017-02-02

〔記者張瑞楨／台中報導〕全民公敵！台中市位處南北交通樞紐，成為詐欺集團車手最愛領贓款之地，台中市警察局把詐欺車手提款監視器畫面，印成專刊張貼於提款機旁，並提供獎金1萬元給舉發的民眾，市警局刑警大隊強調，車手常有下列至少一項特徵，包括「年紀輕」、「多次進出超商提款」、「戴口罩、安全帽」、「全身穿名牌」、「提款時遮遮掩掩、左顧右盼」等，民眾檢舉而讓警方查獲車手，就能拿1萬元獎金。

全身名牌少年頻提款

市警局刑警大隊指出，詐欺車手利用台中市交通便利，在市內流竄，中市警方繼提供每件1萬元獎金給協助查緝車手的計程車司機之後，又在春節期間，將車手提款的監視器畫面，印製專刊張貼於提款機旁，另外，還篩選出台中市內提領次數較高的「重點車手」，彙整成冊發送給超商店員、金融機構保全人員，讓超商店員與保全辨認並通報警方，不論是保全、店員、計程車司機或一般民眾，因檢舉而讓警方查獲車手，都能領取每件1萬元檢舉獎金。

市刑大強調，詐欺車手常於大型購物中心、百貨公司、超商等處ATM提領詐欺贓款，因該處提款機位於人潮眾多之處，易於掩人耳目，不過，警力有限，民力無窮，民眾勇於檢舉，詐欺集團與車手就會成為「全民公敵」。

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  • 中市警方於銀行提款機旁張貼查緝專刊，並提供獎金1萬元給舉發的民眾。（記者張瑞楨攝）

    中市警方於銀行提款機旁張貼查緝專刊，並提供獎金1萬元給舉發的民眾。（記者張瑞楨攝）

  • 中市警方於銀行提款機旁張貼查緝專刊，並提供獎金1萬元給舉發的民眾。（記者張瑞楨攝）

    中市警方於銀行提款機旁張貼查緝專刊，並提供獎金1萬元給舉發的民眾。（記者張瑞楨攝）

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