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看10分鐘夜景... 奧迪疑遭「炮擊」起火

2017-02-02

〔記者林嘉東／新北報導〕亂放鞭炮燒掉百萬名車？

22歲李姓男子前晚開Audi A1轎車出遊，與3名友人下車看夜景，沒多久，停在新北市汐止區天秀宮的車子突然起火，整車陷入火海，當時附近有人在放鞭炮，李男懷疑愛車起火是被鞭炮害的，把「火車」影片PO上臉書，請網友協助「緝凶」。

疑似鞭炮釀禍

李男前晚開著售價100多萬的Audi A1，載2男1女至新北市大尖山賞夜景，把車停在大尖山下方200公尺處的天秀宮停車場後，下車賞夜景，不久李發現愛車起火，瞬間陷入火海。新北市消防局第六救災救護大隊汐止、秀峰消防分隊獲報趕抵，10分鐘後撲滅火勢。

李姓車主說，他與友人才離開車子10分鐘，愛車車頭就陷入火海，「實在有夠倒楣」，不只車頭全毀，駕駛座與副駕駛座也燒壞，損失難以估計。

警方鑑識小組勘驗火場發現，車前引擎蓋至前車身區塊遭祝融，車內無燃燒跡象，起火部分有兩處，分別為左前頭霧燈、右後車門下方處，起火原因仍待火場調查人員鑑識後才能釐清。

汐止消防分隊分隊長謝旻峻說，李姓車主說他一個月前才保養，停車時看到有人在附近放鞭炮，懷疑是民眾燃放鞭炮不慎燒毀他的車。消防局說，確切起火原因要由火調科調查釐清。

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  • 李姓車主愛車起火，認定起火原因是在鞭炮造或，在臉書PO文緝凶。（記者林嘉東翻攝）

    李姓車主愛車起火，認定起火原因是在鞭炮造或，在臉書PO文緝凶。（記者林嘉東翻攝）

  • 李男愛車車頭全毀。（記者林嘉東翻攝）

    李男愛車車頭全毀。（記者林嘉東翻攝）

  • 李姓男子開著Audi轎車去看夜景，才離開10分鐘，愛車就起火。（記者林嘉東翻攝）

    李姓男子開著Audi轎車去看夜景，才離開10分鐘，愛車就起火。（記者林嘉東翻攝）

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相關關鍵字： Audi A1 奧迪 火燒車 鞭炮
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