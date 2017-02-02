看10分鐘夜景... 奧迪疑遭「炮擊」起火
2017-02-02
〔記者林嘉東／新北報導〕亂放鞭炮燒掉百萬名車？
22歲李姓男子前晚開Audi A1轎車出遊，與3名友人下車看夜景，沒多久，停在新北市汐止區天秀宮的車子突然起火，整車陷入火海，當時附近有人在放鞭炮，李男懷疑愛車起火是被鞭炮害的，把「火車」影片PO上臉書，請網友協助「緝凶」。
疑似鞭炮釀禍
李男前晚開著售價100多萬的Audi A1，載2男1女至新北市大尖山賞夜景，把車停在大尖山下方200公尺處的天秀宮停車場後，下車賞夜景，不久李發現愛車起火，瞬間陷入火海。新北市消防局第六救災救護大隊汐止、秀峰消防分隊獲報趕抵，10分鐘後撲滅火勢。
李姓車主說，他與友人才離開車子10分鐘，愛車車頭就陷入火海，「實在有夠倒楣」，不只車頭全毀，駕駛座與副駕駛座也燒壞，損失難以估計。
警方鑑識小組勘驗火場發現，車前引擎蓋至前車身區塊遭祝融，車內無燃燒跡象，起火部分有兩處，分別為左前頭霧燈、右後車門下方處，起火原因仍待火場調查人員鑑識後才能釐清。
汐止消防分隊分隊長謝旻峻說，李姓車主說他一個月前才保養，停車時看到有人在附近放鞭炮，懷疑是民眾燃放鞭炮不慎燒毀他的車。消防局說，確切起火原因要由火調科調查釐清。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 涉與美有關叛國罪 俄逮3網路安全專家
- 警告伊朗 川普國安顧問不忘罵歐巴馬
- 柯瑞預告今復出 黃蜂難佔便宜
- 反川普移民禁令 庫克擬訴諸法律
- 接不到南韓地氣 潘基文不選總統了
- 中途下車驚喜更多─北印度私房景點大公開
- 巨人春訓首日 陽岱鋼敲3轟
- 隋棠新春報喜 曬女兒拜晚年
- 邁向運動人生 共度不同情人節
- 賀歲國片票房慘跌 破億無望-豬式幽默失靈 52赫茲首戰排名居次
- 聯合國秘書長籲川普盡速解除旅行禁令
- 台商春節聯誼 將淡化政治味
- 謝沛恩過年吃不胖 苗條催票
- 超越美國 台灣列「最自由」國家
- 雲林台灣燈會 8米素還真就位
- 右腳掌傷未癒 大谷不投球
- Uber違法 最快今勒令歇業
- 點點心遭控十罪狀 阿緯爆氣逐條反擊
- MINI第2代Countryman英國鄉間試駕 時尚潮車全新進化
- 魏德聖初五開工 街頭送甜頭
- 大企業收益報告亮麗 歐股上揚
- 群獅開工 省話阿福不見了
- 陳勢安SOP失效 挑女友靠感覺
- SBL年度MVP 周儀翔呼聲高
- 愛河交管 高雄燈會遇返工人車
- 妻小被爆領乾薪 重創費雍總統路
- 自由廣場》報告總統，張上校事件的背後…
- 今早晚偏涼 明回暖直逼27度
- 〈國際現場〉賓士自駕車與Uber合作
- 杜特蒂令軍隊 清洗警界無賴
- 瀕絕露脊鼠海豚 石門擱淺死亡
- 沒搞懂高乘載 警逼小黃下國道
- 歐陽志宏：對各大樂園如數家珍
- 大腿拉傷難對付 復發率高達33%
- 鄭進一花心有因 歸咎「逃避親密」人格
- 美元看貶 台幣走升機率高
- 社頭清水岩走春 「泡腳池」一位難求
- 智崴BROGENT模擬飛行器 全球樂園最酷遊戲
- 興農八壯士重生 林其緯：這是好事
- 邀歐巴馬訪台？ 外交部積極研議
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：看10分鐘夜景... 奧迪疑遭「炮擊」起火
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分