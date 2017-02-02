澳門輸到脫褲 典押護照回不了家

2017-02-02

〔記者謝君臨／台北報導〕39歲何姓男子到澳門旅遊，至賭場小試身手，未料連番失利，他甚至向當地經營錢莊的男子借款，還交付護照擔保，籌得新台幣300多萬元再戰，結果仍輸光光，最後在親友協助下才狼狽搭機返台，警方依違反護照條例將他送辦；檢察官念在何男因一時貪念才觸犯法網，犯後坦承不諱、深覺悔悟，將他職權不起訴，但命何男寫悔過書，作為本次事件的省思及警惕。

15天輸300多萬台幣

處分書指出，去年8月12日晚間8時，何男前往澳門新濠天地君悅酒店附設之太陽城賭場試手氣，但他衰運纏身，怎麼賭怎麼輸，賭了一星期，到了同月19日，已連輸一週，輸到沒錢，此時，一名綽號「小白」的男子上前與他攀談，詢問他有無借款意願，何男為求翻本，向對方借錢。

小白領著何前往「借款」，與綽號「阿曜」、「阿健」兩名男子碰面，在3人要求下，何男交付自己的護照，擔保借得15萬港幣，何男之後又賭了5天，依然輸得精光，再於24日至27日間，陸續借了15萬元、15萬元、30萬元、3萬元，前後加起來共借了78萬元港幣（約新台幣318萬元）。

直至此時，何男才驚覺債台高築，無法還款，也拿不回護照，只能滯留澳門，無計可施下，以簡訊連繫在台的堂妹，將護照被扣、無法返台一事和盤托出，經堂妹向澳門警方及我國外交部澳門事務處尋求協助，何男才返台。台北市警局刑事警察大隊依違反護照條例「以護照作為債務擔保罪」送辦。

悔過書換不起訴

檢察官傳喚何男出庭，何承認所為，稱因一時貪念，想試著將輸掉的錢給拚回來，才會交付護照作為擔保，不料落得無法回家窘境。檢察官調查後，考量何男無前科，素行良好，坦承犯行並深覺悔悟，將他不起訴。