澳門輸到脫褲 典押護照回不了家
2017-02-02
〔記者謝君臨／台北報導〕39歲何姓男子到澳門旅遊，至賭場小試身手，未料連番失利，他甚至向當地經營錢莊的男子借款，還交付護照擔保，籌得新台幣300多萬元再戰，結果仍輸光光，最後在親友協助下才狼狽搭機返台，警方依違反護照條例將他送辦；檢察官念在何男因一時貪念才觸犯法網，犯後坦承不諱、深覺悔悟，將他職權不起訴，但命何男寫悔過書，作為本次事件的省思及警惕。
15天輸300多萬台幣
處分書指出，去年8月12日晚間8時，何男前往澳門新濠天地君悅酒店附設之太陽城賭場試手氣，但他衰運纏身，怎麼賭怎麼輸，賭了一星期，到了同月19日，已連輸一週，輸到沒錢，此時，一名綽號「小白」的男子上前與他攀談，詢問他有無借款意願，何男為求翻本，向對方借錢。
小白領著何前往「借款」，與綽號「阿曜」、「阿健」兩名男子碰面，在3人要求下，何男交付自己的護照，擔保借得15萬港幣，何男之後又賭了5天，依然輸得精光，再於24日至27日間，陸續借了15萬元、15萬元、30萬元、3萬元，前後加起來共借了78萬元港幣（約新台幣318萬元）。
直至此時，何男才驚覺債台高築，無法還款，也拿不回護照，只能滯留澳門，無計可施下，以簡訊連繫在台的堂妹，將護照被扣、無法返台一事和盤托出，經堂妹向澳門警方及我國外交部澳門事務處尋求協助，何男才返台。台北市警局刑事警察大隊依違反護照條例「以護照作為債務擔保罪」送辦。
悔過書換不起訴
檢察官傳喚何男出庭，何承認所為，稱因一時貪念，想試著將輸掉的錢給拚回來，才會交付護照作為擔保，不料落得無法回家窘境。檢察官調查後，考量何男無前科，素行良好，坦承犯行並深覺悔悟，將他不起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 涉與美有關叛國罪 俄逮3網路安全專家
- 警告伊朗 川普國安顧問不忘罵歐巴馬
- 柯瑞預告今復出 黃蜂難佔便宜
- 反川普移民禁令 庫克擬訴諸法律
- 接不到南韓地氣 潘基文不選總統了
- 中途下車驚喜更多─北印度私房景點大公開
- 巨人春訓首日 陽岱鋼敲3轟
- 隋棠新春報喜 曬女兒拜晚年
- 邁向運動人生 共度不同情人節
- 賀歲國片票房慘跌 破億無望-豬式幽默失靈 52赫茲首戰排名居次
- 聯合國秘書長籲川普盡速解除旅行禁令
- 台商春節聯誼 將淡化政治味
- 謝沛恩過年吃不胖 苗條催票
- 超越美國 台灣列「最自由」國家
- 雲林台灣燈會 8米素還真就位
- 右腳掌傷未癒 大谷不投球
- Uber違法 最快今勒令歇業
- 點點心遭控十罪狀 阿緯爆氣逐條反擊
- MINI第2代Countryman英國鄉間試駕 時尚潮車全新進化
- 魏德聖初五開工 街頭送甜頭
- 大企業收益報告亮麗 歐股上揚
- 群獅開工 省話阿福不見了
- 陳勢安SOP失效 挑女友靠感覺
- SBL年度MVP 周儀翔呼聲高
- 愛河交管 高雄燈會遇返工人車
- 妻小被爆領乾薪 重創費雍總統路
- 自由廣場》報告總統，張上校事件的背後…
- 今早晚偏涼 明回暖直逼27度
- 〈國際現場〉賓士自駕車與Uber合作
- 杜特蒂令軍隊 清洗警界無賴
- 瀕絕露脊鼠海豚 石門擱淺死亡
- 沒搞懂高乘載 警逼小黃下國道
- 歐陽志宏：對各大樂園如數家珍
- 大腿拉傷難對付 復發率高達33%
- 鄭進一花心有因 歸咎「逃避親密」人格
- 美元看貶 台幣走升機率高
- 社頭清水岩走春 「泡腳池」一位難求
- 智崴BROGENT模擬飛行器 全球樂園最酷遊戲
- 興農八壯士重生 林其緯：這是好事
- 邀歐巴馬訪台？ 外交部積極研議
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：澳門輸到脫褲 典押護照回不了家
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分