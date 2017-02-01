約砲小六女 網狼辯胸大看走眼
2017-02-01
〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市曾姓男子透過交友軟體結識就讀小六的女生小薇（化名），兩人相約上床，事後小薇的母親發現後提告性侵，曾男到案後辯稱，小薇的胸部很豐滿，不像國小學生，害他誤會她已十五歲，但說詞不被法官採信，判他徒刑三年二月。
判決指出，一○四年九月間，十八歲的曾姓男子透過網路交友軟體「Beetalk」認識小薇，兩人相談甚歡，相約出遊後，曾男還帶著小薇回家過夜；但小薇的媽媽發現兩人的對話紀錄，驚覺女兒竟已與人發生性行為，氣得前往警局提告。
橋頭地院審理時，小薇說自己曾在網路聊天時，告知曾男她才十二歲、國小快畢業，但曾男卻辯稱，現代兒童常食用的速食、油炸類食品、禽肉中，易殘留促熟劑，導致近年來兒童性早熟現象趨於普遍，無法辨別出真實年齡。
曾男還說，小薇跟他見面時，穿著短褲、短袖Ｔ恤、胸部豐滿，讓他誤認小薇是國中快畢業；且事後他打算拿出廿萬元和家屬和解，但對方卻獅子大開口要求一百五十萬元，協調破裂才害他吃上官司。
合議庭認為，國小的學生上學可以穿便服，國、高中學生則只能穿制服和運動服，曾男和小薇發生性行為後，隔天小薇從他家離開時，是穿著便服去上學，加上曾男剛脫離求學階段，也知道這項規定，因此可判斷出小薇是國小學生而非國、高中生，因此不採信他的供詞，判他有罪，全案可上訴。
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