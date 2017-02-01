控情郎偷拍 女星小三比YA入鏡
2017-02-01
〔記者陳慰慈／新北報導〕曾客串演出「嫁妝」、「意難忘」等八點檔本土劇的35歲侯姓女演員，五年前淡出演藝圈，改行從事保險業務員，與已婚的人力仲介公司樊姓總經理發生婚外情，樊妻發現後怒告侯女妨害家庭，侯女反控樊男偷拍她21張裸照，觸犯妨害秘密罪，高等法院認為侯女在照片中雙眼直視鏡頭微笑，並擺出YA姿勢，認定她在知情下被拍攝，除誣告外還涉及偽證，加重改判她徒刑4月，可上訴。
樊男坦承偷腥，還供出手機通訊錄用「賴阿傑」當侯女的化名，並申辦1張信用卡專門支付和侯女的花費，獲妻子原諒撤告。法官勘驗這批照片，發現侯女雙眼直視鏡頭微笑，還比YA，神態輕鬆自若，甚至還表情愉悅，一審時依通姦、誣告罪各判侯女10月、3月。
侯女不服提出上訴，通姦罪部分已判侯女10月徒刑、得易科罰金30萬元定讞；誣告罪部分，侯女稱樊男未經她同意拍攝，直到妨害家庭案件開庭時，才發現自己被偷拍，堅持無罪。
高院法官認為，一審誣告罪判決疏未審酌侯女涉偽證部分，認為侯女因與樊男間情感、官司糾葛，竟心存怨懟，捏造不實之事，耗費司法資源，但審酌其與樊男感情破裂，又因妨害家庭遭判處有期徒刑10月，致心情低落甚至精神狀況亦受影響下所為，且目前靠打工維生，因此改判加重侯女刑責1月。
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