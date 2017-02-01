| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

控情郎偷拍 女星小三比YA入鏡

2017-02-01

〔記者陳慰慈／新北報導〕曾客串演出「嫁妝」、「意難忘」等八點檔本土劇的35歲侯姓女演員，五年前淡出演藝圈，改行從事保險業務員，與已婚的人力仲介公司樊姓總經理發生婚外情，樊妻發現後怒告侯女妨害家庭，侯女反控樊男偷拍她21張裸照，觸犯妨害秘密罪，高等法院認為侯女在照片中雙眼直視鏡頭微笑，並擺出YA姿勢，認定她在知情下被拍攝，除誣告外還涉及偽證，加重改判她徒刑4月，可上訴。

樊男坦承偷腥，還供出手機通訊錄用「賴阿傑」當侯女的化名，並申辦1張信用卡專門支付和侯女的花費，獲妻子原諒撤告。法官勘驗這批照片，發現侯女雙眼直視鏡頭微笑，還比YA，神態輕鬆自若，甚至還表情愉悅，一審時依通姦、誣告罪各判侯女10月、3月。

侯女不服提出上訴，通姦罪部分已判侯女10月徒刑、得易科罰金30萬元定讞；誣告罪部分，侯女稱樊男未經她同意拍攝，直到妨害家庭案件開庭時，才發現自己被偷拍，堅持無罪。

高院法官認為，一審誣告罪判決疏未審酌侯女涉偽證部分，認為侯女因與樊男間情感、官司糾葛，竟心存怨懟，捏造不實之事，耗費司法資源，但審酌其與樊男感情破裂，又因妨害家庭遭判處有期徒刑10月，致心情低落甚至精神狀況亦受影響下所為，且目前靠打工維生，因此改判加重侯女刑責1月。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 【初五】開工大吉好料理
大發✧什錦海鮮炒麵
大利✧九層塔蛤蜊湯
好運到✧元寶酥
旺旺來✧鳳梨炒飯
轉寄

標題：控情郎偷拍 女星小三比YA入鏡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月1日‧星期三‧丁酉年正月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.