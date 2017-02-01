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小王拐人妻 男夜市罰跪洗門風

2017-02-01

〔記者曾迺強／嘉市報導〕嘉義縣太保市黃姓男子，昨晚在嘉義市人來人往的文化路夜市下跪「洗門風」，引起許多逛街民眾側目，黃某在「誘拐人妻，在此罰跪」立牌後方下跪，被網友拍下照片PO網，有人留言揶揄「激情過後變悲情」，也有網友說長這麼大頭一次看到，開了眼界。

昨晚8點36分，臉書社團「綠豆嘉義人」轉貼網友照片，指有名男子在嘉義市文化路與中正路口罰跪立牌後方，立牌上寫著「本人黃XX，住太保市…，因誘拐人妻，在此罰跪洗門風，向水上鄉賴家道歉」，許多民眾經過還投以注目禮，引起轟動。

照片公開後，數名網友紛紛留言「不做錯事就不用怕丟臉」、「人妻應該出來阿，可憐的小王」、「誘人妻只罰跪，沒被打個半死已經很好了」；也有人認為「臉遮住了算嗎？」但也有人認為「無聊，這是別人的家務事」。

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  • 黃姓男子罰跪在嘉義市文化路與中正路口的立牌後，牌上寫著「本人黃XX，住太保市…，因誘拐人妻在此罰跪洗門風，向水上鄉賴家道歉」。（翻攝自臉書「綠豆嘉義人」）

    黃姓男子罰跪在嘉義市文化路與中正路口的立牌後，牌上寫著「本人黃XX，住太保市…，因誘拐人妻在此罰跪洗門風，向水上鄉賴家道歉」。（翻攝自臉書「綠豆嘉義人」）

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