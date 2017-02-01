兒在家聚賭遭移送 議員駁包賭說
2017-02-01
被人錄影PO網檢舉
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣議員曾福金位於屏東縣內埔鄉的住所被檢舉開賭場，還被蒐證錄影PO網，警方獲報趕往現場卻早已人去樓空。曾福金表示，該屋為其子所有，當天到場後發現有人賭博，就已嚴詞制止、停手，他並未賭博，是有心人士刻意栽贓。警方訊後將曾的兒子曾志傑、黃姓莊家、張姓會計等三人依賭博罪移送。
民眾檢舉，春節期間屏東內埔鄉一處民宅有人公然聚賭，警方前天凌晨接獲報案趕到現場，卻發現燈火早已熄滅；事後檢舉人將錄下的過程PO網，影片可見大批民眾或蹲或坐在草蓆旁玩「十二面」（俗稱象棋押寶）。檢舉人質疑，若曾福金不是包庇賭場，就是「自己也有股份」。
警方勘驗影片後確認賭博情事屬實，隨即報請屏東地檢署，聲請搜索票前往搜索，將曾福金和其子曾志傑（三十五歲）帶回警局偵訊，之後也通知影片相關人等釐清案情，並起出賭具。
曾福金表示，該處為兒子住所，因經營民俗技藝會館，常有民眾到此泡茶聊天。初二晚間約十一點，他想要看看孫女，卻沒想到一進屋就見一群人正在玩十二面，他當下已要求他們立即停手。事後他問兒子，才知道是因眾人在討論隔壁神壇三月遶境一事，有人提議「消遣」一下，才玩起十二面。
曾福金強調，他早已宣布要參選下一屆內埔鄉長，絕無所謂「包賭」情事，事後更訓斥兒子一頓，檢舉人將影片寄到電視台爆料，有心人士利用事件刻意要打擊的意圖非常明顯。
警方訊後將曾志傑及黃姓莊家、張姓會計以賭博罪嫌移送，並將繼續擴大追查影片中廿多名賭客到案說明。
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