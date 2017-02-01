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大樂透頭獎連2摃

2017-02-01

〔記者盧冠誠／台北報導〕昨天晚上開獎的第106000012期大樂透，頭獎連2摃，台彩表示，預估今天大樂透頭獎累積金額上看2.3億元。

大樂透加開的「春節大紅包」則開出87組，總中獎注數108注，其中，68組獨得獎金100萬元，17組2注均分，2組3注均分。

至於第106000026期今彩539開出4注頭獎，每注可得獎金600萬元，分別由台南市新營區王公里民治路24之6號1樓「穩發彩券行」、屏東縣枋寮鄉中山路247號「客喜來彩券行」、屏東縣里港鄉仁和路41號「金豪得彩券行」、桃園市龜山區大華里復興一路382號1樓「錢寶彩券行」開出。

受惠台灣彩券祭出史上最高10億元加碼，配合好天氣助陣，很多彩券行不僅電腦彩券業績長紅，刮刮樂更是賣到缺貨，必須等後天銀行開門才能再去掃貨、補庫存。

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