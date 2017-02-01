拾荒男上國道 女警請菸助返家

2017-02-01

〔記者吳仁捷／新北報導〕六十歲張姓拾荒男昨天迷路走上福爾摩沙高速公路，險遭高速車輛撞上，國道公路警察局第六大隊員警巡邏撞見，連忙以警車將他救下國道，但張男說不出自己住哪，曾是教師的菜鳥女警張家嘉耐心、細心觀察，發現張男直找香菸，女警順勢請有抽菸的同事「打菸」，張男抽起香菸不久，就說出他所住區域，警方聯繫上老母將他帶回，大過年得以順利返家團聚。

昨天清晨六點三十分，國道六隊樹林分隊警員陳祐廷、實習女警張家嘉巡邏途經福高北上四十公里土城段，發現一名男子行走在路肩，員警連忙將他帶回隊部；由於最近的中和交流道為三十五公里處，研判張男在國道路肩步行了五公里。

警方詢問張男名字、住址，他都無法答出，身上也沒有證件、資料，張家嘉發揮當了八年老師的耐心與細心，與張男閒聊，她發現張男手部不斷抖動，還比出抽菸手勢，找來抽菸的同事「打菸」，果然張男接過香菸抽了幾口，就打開話匣子，透露住在新北市板橋區大觀路、板橋榮家一帶；國道警方將張男送到板橋警分局大觀派出所，從警用小電腦人臉辨識系統聯繫上張男母親。

年邁張母得知愛子被警方找到，連聲感謝。張母說，她與兒子相依為命，靠撿紙箱等回收物為生，兒子日前才因病住院，上月三十日晚間疑要外出買菸，未料走失。

國道六隊樹林分隊長林富貴說，張家嘉從警前在新北市土城補習班任教五年，轉赴桃園市當了三年多代課老師，分發到樹林分隊實習才廿天，她憑藉著曾任老師的熱忱與耐心，協助張男返家團圓。