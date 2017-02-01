登屏風山墜崖 空軍救護士遺體尋獲
2017-02-01
〔記者花孟璟／花蓮報導〕隸屬嘉義空軍基地海鷗救護隊的三十五歲救護士丁銘傑，一月廿九日獨自一人攀登花蓮屏風山時，不慎墜崖，前天下午透過手機發出求救訊號，花蓮縣消防局獲報後，派出救難人員前往搜救，遺憾的是，昨天下午四點多尋獲時已身亡，由於天候狀況不佳，預計今天上午將由海鷗直升機吊掛回嘉義。
平常只要有高山山難，國搜中心經常協請空軍嘉義基地海鷗救護隊協勤，派出直升機吊掛傷患，但這次被吊掛的，卻是海鷗救護隊自己的弟兄。
花蓮縣消防局第一大隊副大隊長蕭智元說，丁銘傑一月廿九日出發走屏風山，第一天在合歡金礦過夜、三十日登頂後，走新路線下山，在距離新舊路線岔路口約一小時路程處疑似迷路，花了一些時間找路，卻不小心墜落廿米深斷崖。
花蓮消防局第一大隊警消、保七總隊太魯閣分隊出動九人救難隊，連夜出發尋人，國軍也加派人力支援，但在昨日下午四點十二分發現丁銘傑時，已經失去生命跡象。雖然他有個人帳篷等裝備，推測因大背包滾到另一邊，無法取得裝備，加上山區間歇降雨導致失溫而遇難。
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