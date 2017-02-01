無照騎車少年肇禍 六人送醫

2017-02-01

花蓮玉里76歲婦人與兩女 過馬路被撞骨折

〔記者花孟璟／花蓮報導〕前天深夜，花蓮縣玉里鎮七十六歲黃姓婦人和兩名女兒要過馬路到對面唱投幣ＫＴＶ，不料母女三人被十六歲無照騎機車的王姓少年撞個正著，黃婦左骨盆粉碎骨折，姊妹倆也顱底骨折、小腿骨折送醫。

前天年初三，晚間接近十點左右，黃婦及兩名女兒還在開心過年假，正要橫越一九三號縣道九十七公里春日路段，到對面小吃店唱投幣ＫＴＶ，不料當時十六歲王姓少年騎機車載十七歲黃姓少年從瑞穗鄉往南要回家，疑因速度過快加上現場燈光昏暗，將母女三人撞成輕重傷，地上血跡斑斑。

後方男子煞車不及犁田

黃婦傷勢最嚴重，左骨盆粉碎骨折，五十三歲、五十二歲的邱姓姊妹則分別顱底骨折、小腿骨折；至於王姓少年以及機車後座的黃姓少年則是全身多處擦傷，傷勢不重，五人分別被送往玉里慈濟醫院、台北榮總玉里分院救治。

另一名四十五歲林姓男子騎機車跟在少年機車後方，也被事故嚇到緊急煞車不及自摔「犁田」，雖然沒有明顯外傷，也被救護車送往醫院。

被撞傷母女的家人表示，當時家人正準備過馬路到對面的投幣ＫＴＶ唱歌，有看到機車騎過來，「想說要等對方車子先過」，沒想到機車竟然直直衝過來撞人，想到老媽媽受傷，家屬都十分心疼。