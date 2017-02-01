肉搜中國男臉書 疑見邱女

2017-02-01

〔記者何世昌／台北報導〕週刊昨日報導，台北市議員童仲彥大年初一在親友的Line群組，接連貼出四張邱女與中國男子「愛大神」親密摟肩、接吻等合照，記者昨檢視「愛大神」臉書，相簿有疑似他與女性手比愛心的合照，以及他與女性站在手扶梯的下半身合照，但無法得知該女性是否為邱女。

週刊昨公布邱女與「愛大神」的親密照，照片可見，邱女依偎在上身赤裸的中國男子肩上，男方的手部則放在邱女的胸部下方。

報導傳開後，「愛大神」帳號也被肉搜，他在個人檔案表示，住過北京、來自上海市，並且「曾就讀上海交通大學女人學系」。

檢視「愛大神」的臉書檔案，最後一次公開發文是一月廿七日、大頭照則是個人自拍照，臉書照片中，有數張女子獨照神似邱女，但並未見到兩人合照。