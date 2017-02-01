公布邱女親密照 童仲彥嘲世界最傻

2017-02-01

〔記者何世昌／台北報導〕「童邱戀」宣告破局！週刊報導，今年大年初一台北市議員童仲彥在Line群組公布前服務處主任邱惠美與中國男子親密合照，還自嘲是「全世界最傻的男人」，邱女隨即氣得退出群組。童仲彥昨不願出面回應媒體，僅透過媒體聯絡Line群組表示，「不要為難她了」、「一切都是我的錯，對不起！」

童：邱退出團隊 別再為難她

童仲彥農曆年前遭爆料長年毆妻，事後卻開記者會公開對新歡、自家服務處主任邱惠美告白：「看到邱主任不喜歡的話，那就不是男人！」此語引發眾怒，民進黨立委、議員輪番砲轟，隔日童仲彥在粉絲專頁宣佈退出民進黨。對此，邱女則透過媒體回應：「我很謝謝他，但他離婚前，我不可能會和他在一起！」

不料才過一週，全案竟有戲劇性發展。週刊昨日報導，大年初一晚間，邱女在Line群組內，傳訊向包括童仲彥在內的群組成員們拜年，接著向童示愛「我愛你」，並道晚安，卻遭童喝斥「別亂說話」。

對於童的喝斥，邱女回訊：「事實、不怕人說」，還說已向妹妹討了一顆安眠藥，能好好睡上一覺。未料，童仲彥接著張貼四張邱女與中國男子「愛大神」親密摟肩、接吻等合照，還傳訊說「如果看過影片更好睡」，暗示另有親密影片，邱女氣得宣布「分手」，並退出群組；童則大嘆自己是「全世界最傻的男人」、「昭告天下的笑話」，還為此事賠上自己的事業。

報導曝光後，邱女昨未接記者電話，童仲彥也拒接電話，但有透過Line群組向媒體證實此事。童指出，該名中國男子應是邱女的前男友，但強調邱女單身、他倆並未交往，因此有擇偶自由。

童說：「因為我說錯話，讓她遭受這麼大的壓力，被抹黃、抹黑，真的很抱歉。她已自請退出團隊，我希望媒體別再為難她了。」隨後便以「我在故鄉，不在台北」為由，謝絕聯訪。

媒體追問，邱女何時退出團隊？過年有無與老婆吃年夜飯？邱女是否仍執意提告黃埔獅子會創會會長袁慶方妨害名譽？童仲彥則回覆：「我不再回應了，大家好好過年吧！思考、沉澱一切都是我的錯，對不起！」

童邀吃年夜飯 妻斷然拒絕

對此，遭施暴的童仲彥妻子李秀環表示，除夕時，童有透過友人邀約共進年夜飯，但她斷然拒絕。李女解釋，被趕出家門後，童曾撂話「如果沒有殺死妳，也會打死妳！」她擔心是否下一秒就會出人命，因此不敢答應，更不可能回到服務處。

至於會否走上離婚一途？抑或是聲請保護令？李女表示，不懂這些法律的事，一切「交由律師處理」。