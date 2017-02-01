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退休更忙 警濟弱圓夢

2017-02-01

記者陳賢義／專題報導

人間處處有溫情！台東退休警蘇建正（Simon）雖在一○二年離開了警界，但為民服務的初衷不變，轉換跑道將關愛投注在無依孩童和部落老人身上，九年前號召在職或退休的警界友人組成「圓夢家族」，定期前往台東阿尼色弗兒童之家，教小朋友彈吉他唱歌，搬出拿手菜請吃大餐，為孩童帶來歡笑；Simon說，小孩的成長很重要，希望所有失依孩童都能夠獲得更好的照養。

魯凱族的Simon總是以歡愉的心情笑看人生，他說，投身警界是為了實踐為民服務、打擊犯罪的理想，退休後就希望持續「取之部落、用之部落」的初衷，將關懷轉移到弱勢孩童和老人身上。誰無父母，只是每一個人都難依規劃藍圖打造夢想家園，他自己也一樣，從警卅餘年，從懵懂到看清世上悲歡離合，不去想太多，只覺得若有能力就應該開啟一道光明。

退休警變音樂老師 教小朋友彈吉他

「我聽見雨滴落在青青草地，我聽見遠方下課鐘聲響起，可是我沒有聽見你的聲音認真呼喚我姓名…」教小朋友彈吉他、唱歌，綁上頭巾的Simon化身音樂老師、孩子王、開心果，為了融入小朋友的世界，還不斷習唱最新流行歌曲，藝人田馥甄的「小幸運」是他每天琅琅上口的最新曲。

多才多藝的Simon，遇有空閒就會擷取生活周遭或時事作素材，以自己為主角塗鴉彩繪插圖，再寫上令人發噱的字句，或是祝福、或揶揄自嘲，神來一筆總讓親朋好友會心一笑，直要他尋求電信公司合作出LINE版。

「唉呀！取之部落，用之部落啊，有什麼的啦！就付出那麼一點點，有這麼困難嗎？」Simon說，或許世界不會因你的喜怒哀樂而轉動，但自己可以變換一下心情，你笑了全世界也跟著一起笑，既能幫助貧困弱勢，自己也得到滿足，何樂而不為？

號召友人組成「圓夢家族」，伙伴們有錢出錢、有力出力，一起為失依的小朋友帶來歡樂，也讓部落日托老人生活過得更充實。Simon說，看著小朋友及老人家發出爽朗笑聲，感觸良多，人生無常，行善要及時，他與家人和親友間也常以此相互共勉，感謝伙伴用心支持，願共同關照弱勢孩童及部落老人，有你們真的超棒的。

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  • 自營咖啡坊的所有陳設及裝潢，都是Simon親手打造。（記者陳賢義攝）

    自營咖啡坊的所有陳設及裝潢，都是Simon親手打造。（記者陳賢義攝）

  • 與阿尼色弗兒童之家孩童提前歡度耶誕，Simon自彈自唱帶來祝福。（記者陳賢義攝）

    與阿尼色弗兒童之家孩童提前歡度耶誕，Simon自彈自唱帶來祝福。（記者陳賢義攝）

  • 圓夢家族由一群退休及在職警察組成，關懷弱勢不落人後，眷屬樂相隨。（記者陳賢義攝）

    圓夢家族由一群退休及在職警察組成，關懷弱勢不落人後，眷屬樂相隨。（記者陳賢義攝）

  • 圓夢家族伙伴扮起總舖師，與阿尼色弗兒童之家孩童共享耶誕大餐。（記者陳賢義攝）

    圓夢家族伙伴扮起總舖師，與阿尼色弗兒童之家孩童共享耶誕大餐。（記者陳賢義攝）

  • Simon樂善好施的好心腸，就連小貓咪都受惠。（記者陳賢義攝）

    Simon樂善好施的好心腸，就連小貓咪都受惠。（記者陳賢義攝）

  • 圓夢家族陪伴阿尼色弗兒童之家孩童歡度耶誕，小朋友快樂得不得了。（記者陳賢義攝）

    圓夢家族陪伴阿尼色弗兒童之家孩童歡度耶誕，小朋友快樂得不得了。（記者陳賢義攝）

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相關關鍵字： 圓夢 圓夢家族 為民服務 退休警官 魯凱族
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