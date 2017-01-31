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威力彩頭獎連24摃

2017-01-31

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000009期威力彩，頭獎連24摃。昨晚開獎的第106000011期大樂透，頭獎同樣摃龜。

至於大樂透百萬加碼，昨晚210組共開出77組，中獎注數為110注，其中54組獨得100萬元，15組2注均分，6組為3注均分，2組為4注均分。今將再加開10個獎號，對中其中6個就可中100萬元。昨晚開獎的第106000025期今彩539，獎落桃園中壢區中正路15號「鑫順風投注站」、高雄鳳山區鳳松路39之6號「千家樂彩券行」。

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    威力彩頭獎連24摃。

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