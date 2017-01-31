男童嗆到沒呼吸 119隔空救命

2017-01-31

〔記者張瑞楨／台中報導〕王姓男子前天開車行經國道一號北上台中南屯路段，八歲的兒子喝飲料突然嗆到，全身抽搐、喪失意識且沒了呼吸，王男立即撥打一一九求助，在救護車趕到前，一一九隔空指導家屬施行心肺復甦術，九分鐘後救護人員抵達，發現男童已恢復意識，就近送醫，幸男童生命跡象穩定。

台中市消防局表示，救護人員到達前，一一九先請王男於車輛後側，設立故障三角警示牌，並將男童移到安全位置，再透過電話，線上指導家屬正確施行心肺復甦術（ＣＰＲ），一一九還不斷強調，ＣＰＲ不能間斷，要持續到男童甦醒，或消防救護人員到場接手為止。

救護人員九分鐘後抵達現場，發現男童在家屬的正確施救下，已恢復意識，現場初步評估其生命徵象穩定，隨即就近送往台中榮民總醫院診治。

台中市消防局強調，一一九若能即時於線上指導施行ＣＰＲ，提早進行急救，可望提高十％傷病患存活率。