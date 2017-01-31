消防員火場救雞 網友讚︰金雞會報恩
2017-01-31
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣消防員余宗翰春節前參與打火勤務，火勢熄滅後，抱出火場裡的十幾隻雞，「火場救雞」影片放上臉書，意外在春節期間爆紅，觀看紀錄多達二萬二千多次。不少人按讚後說：「雞年救了牠們，金雞會感謝你的。」「辛苦了，金雞會報恩的。」「你今年雞年一定會很旺？！」「雞不可失啊！」余員後來在除夕夜留守餐會的摸彩中，果然抽中最大獎「局長獎」。
余宗翰說，二十五日下午參與芎林鄉一處工寮火警的打火勤務，火勢熄滅後，發現工寮裡的幾十隻雞，有的已變成「烤雞」、「火雞」，幸運活下來的十幾隻，好像被大火嚇到不太敢動，他想勤務也告一段落了，就順手當起搬運工，把這些雞抱到火場外「放生」。
短短二十秒的「火場救雞」影片，春節期間在警消圈內爆紅，不少人還認真討論：「這場…應該是滿滿的烤雞味吧！」「第一次聽到救雞的。」「大雞大利！」「雞好可愛，噗，嚇壞了都不敢動。」
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