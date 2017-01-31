擄要命小方之子 耍障眼法還痛毆
〔記者張軒哲、張瑞楨／台中報導〕台中角頭「要命小方」方敏懿的兒子常偉政，二十八日疑因欠債遭仇家當街擄走，警方十四小時後將人救出。警方發現嫌犯很狡詐，從南屯區五權西路二段加油站旁擄人後，換車並繞行台中市區二十多分鐘，卻又將肉票拘禁於汽車旅館「蘭夏會館」，這間摩鐵距離案發地點車程僅約八分鐘，相隔更不到三公里。
綽號小白的二十一歲常偉政繼承父業，十九歲即展開詐欺生涯，警方兩年前破獲以常偉政為首的詐騙集團，清查發現，他們以亂槍打鳥的方式，打電話給台灣、中國兩地民眾行騙，還準備好各種「劇本」，兩年下來，粗估不法獲利至少上億。本案警方懷疑是詐騙車手債務糾紛，但常男與前天被傳喚的七名嫌犯，皆不願表示是何種債務，目前包括主嫌，還有五人未到案。
常男二十八日夜間與嫌犯相約於台中市五權西路一處加油站談判債務糾紛，卻被嫌犯以三車前後包夾，強押上車擄走，嫌犯去電常男的女友，要求五百萬元贖款。
警方調查，歹徒擄走常偉政時，曾用鈍器敲擊肉票頭部成傷，之後，壓住常偉政的頭，禁止他張望行車路線，之後又換一輛車繼續奔馳，常偉政獲救後告訴警方，有一段路的車速很快，他認為是上了高速公路，離開台中市區或南屯區。
不過，專案小組調閱車行軌跡，卻發現車子並未上國道，而是繞行台中市區，之後將肉票拘禁於距離案發地點僅約兩公里多、位於南屯區七期的「蘭夏會館」。
警方研判，這是一種障眼法，讓警方與肉票家人誤以為肉票已遠離案發地，或離開台中市，實際上卻是折返案發地附近拘禁肉票，另一特殊之處，一般擄人勒索案，歹徒會往同一方向潛逃，但這起刑案卻是各自往不同方向逃逸，增加警方辦案與抓人的難度，警方也一度在國道飛車，至桃園、台中、雲林、高雄營救肉票。
警方最後在「蘭夏會館」汽車旅館，救出遭拘禁的常男，但兩名看管肉票的共犯，已早一步逃逸。警方指出，部分押常男上車的嫌犯有戴口罩，常男有明確指出三名嫌犯姓名，三人還沒到案。
台中市第四分局副分局長蕭國政昨指出，前天傳喚七名嫌犯到案，經查因常男反抗，其中有三人毆打他，導致常男頭部有四處撕裂傷、手部、膝蓋、左腳踝挫傷，打人的三人皆有詐欺與傷害前科。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 《Ｗ飯店命案》真的群魔亂舞 猝死小模驗出喪屍藥
- 好市多奧客 帶空瓶偷酒 退貨破功
- 少年無照騎機車還雙載 撞傷路人6人送醫
- 集體包庇賭博電玩 高市6警最重判18年半
- 曾害2藝人遭傳訊 弘仁分會長暴力討債判刑
- 美機場抗議混亂 川普怪罪抗議民眾造成
- 2016最爆淚 一張照片就能打動人心
- 聯合盟友防禦 川普致電沙國、南韓
- 〈雞年出國趣〉遇見幸運公雞─葡萄牙
- 馬關渡宮參拜 考媽祖歷史
- 耳目「衣」新！ 網壇群芳包水餃應景
- 川普震撼 歐股收跌
- 拚世大運發光 3星盼金雞報喜
- 指命令條文違法違憲 華州檢察長告川普
- 美外交官抗議川普入境禁令 白宮嚴斥
- 北港朝天宮抽公籤 人口、六畜不錯 生意籤略差
- 《TAIPEI TIMES 焦點》FEATURE: Sports reform proposal could face uphill battle
- 潘逸安回鄉過年 哽咽憶阿嬤
- 自由之星》李文章 偵破一銀追回贓款 揚威國際
- 世界少年靠臉吸客 出賣腹肌秀中文
- 台鐵「依法休假」最重恐免職 政院支持
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Fewer Chinese for Presidential Office
- 吳敦義中和眷村拜年 拔樁意味濃
- 行動支付待發展 手機付款只有3成5
- 春節上班 慘被熱麵潑臉 超商女店員…原諒她
- 〈2017愛神敲敲門〉12星座脫單大預測
- 品冠樂當奶爸享天倫
- 〈雞年出國趣〉公雞喚醒南邦─泰國
- 期待台灣脫胎換骨 蔡英文：養足精神拚改革
- 《台商墨西哥遇害 中國藉機宣傳統戰》外交部駁中媒 家屬求助無門非事實
- 費爸吉祥物 詹謹瑋「照」得住冠軍
- Rain金泰希蜜月耍宅 窩帳篷一晚2.3萬
- 拓荒者絕殺失手 勇士嚇出冷汗
- 謝金晶開工忙 嘴甜豬哥亮加持
- 自由之星》張國煒 王子復仇 甩長榮自創星宇航空
- 總統太狂 共和黨同志急切割
- 加警：魁北克槍擊2被捕者僅1人為嫌犯
- 林宥嘉自在玩滑板 享受全宇宙的寵愛
- 5幅名畫賣誰？ 法蜘蛛人大盜受審
- 〈雞年出國趣〉米其林雞蛋仔─香港
- 為難民發聲 法佳麗摘環姐后冠
- 2萬多商家用支付寶 專家憂洩資
- 廖家儀使壞 慘遭水柱襲身
- 品冠「糕糕在上」PK林明禎「彩色元寶」
- 小英紅包超夯 104歲人瑞也來領
標題：擄要命小方之子 耍障眼法還痛毆
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email