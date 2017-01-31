父女失聯40年 初二重逢回娘家

2017-01-31

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹市警局東門派出所警員文哿進大年初二值班時，一名自稱與女兒失聯四十幾年的老先生上門求助，希望能幫忙找尋好像住在新竹的女兒，老先生雖只提供姓名等簡略資訊，文哿（音同可）進仍透過戶政系統和身分證影像，全力協尋，並順利聯繫上對方，讓父女在「回娘家」這天重逢。

警員文哿進 幫7旬翁圓了天倫夢

警方表示，這名從台北來的李老先生已七十幾歲，多年前因家庭因素和女兒失聯，大年初二來到新竹後，就近到東門派出所求助，希望警員幫忙找人。

文哿進說，李翁只提供女兒的名字和大概年紀，他也只能盡力幫忙，幸運的是，很快就找到條件吻合的對象，他透過電話詢問對方意見，李翁的女兒同意到派出所和爸爸見面。

文哿進說，李翁的女兒已為人母，當她帶著先生和女兒出現在派出所，李翁當場激動落淚，父女相隔四十幾年後，在派出所內相聚，而且剛好是大年初二，也算是另類「回娘家」。

警方表示，李翁和女兒互留聯絡方式，並說以後會常聯繫相聚，臨走前也向文哿進致謝，感謝他的協助，讓他們父女得以重逢。