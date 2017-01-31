返鄉過年 撞死老父同學肇逃

2017-01-31

〔記者王錦義／花蓮報導〕林姓男子昨凌晨騎腳踏車在花蓮一處十字路口，遭高姓男子的車撞上，林男受傷倒地，高男卻肇逃，林男送醫不治，警方七小時後找到高男，高父得知死者是自己的國小同學，對於兒子返鄉過節竟意外撞死老同學，驚訝到說不出話來。

警7小時找到高男

警方調查，六十一歲林姓男子昨天凌晨三點半騎腳踏車，從花蓮市化道路由東往西行駛，行經中美二街路口，被三十七歲高男開車側面撞上，高男肇事後沒停車，直接駛離；林男倒地被人發現報警，送到醫院時還有意識，並跟家人對話，不料一個多小時後突然昏倒，醫院緊急搶救，清晨七點多宣告死亡。

右前車頭有單車烤漆

警方過濾監視器發現高男所駕的車涉嫌重大，七小時後找到他，高男向警方辯稱，當時隱約有看到黑影，車子閃過去不知有撞到人，才沒停車，但警方比對右前車頭遺留的腳踏車藍色烤漆，才讓他百口莫辯。

肇事者的父親到派出所關心時，才發現死者林男竟是自己的國小同學，兒子返鄉過節竟然意外撞死老同學。警方事後補測高男呼氣酒測值每公升○．二五毫克，傍晚依肇事逃逸、公共危險罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。警方說，初步調查是雙方車輛行經無號誌十字路口時，未注意左右來車造成擦撞，詳細死因與肇事責任要調查釐清。