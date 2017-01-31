公主已杳 社頂禁雞300年
記者蔡宗憲／專題報導
屏東墾丁森林遊樂區所在的社頂部落，三百多年前有「不養雞，更不吃雞肉」的祖訓，時至今日，老一輩雖對傳說仍朗朗上口，但街頭巷尾早已雞犬相鳴，馬路、餐桌上都不乏「雞」的出現，除了少數長者農曆七月不拜雞肉，這項祖訓早已成為傳說故事，而非必須遵守的禁忌了。
祖訓三百年 源自公主尋情郎遇害
清光緒二十年（西元一八九四年）的《恆春縣志》記載：「同治初年有外國番船一艘，遇風漂至鵝鑾鼻一帶，被龜仔角番所殺，其中有番女一名，其上下牙齒不分顆數、各連成一排，龜仔角番見而異之，懸首示眾。」又「該船逃回本國，興師復仇，至鵝鑾鼻、大坂埒一代，荊棘滿山，四無人蹤。一日聞雞鳴聲，遂發兵通道，循聲而近。得龜仔角社，戮番人，無類，故社中，禁不蓄雞。」
《重修鳳山縣志》也記載，「日凡三餐，不食雞，有傳紅毛欲殺生番，俱避遠匿。聞雞聲，知其所在，逐而殺之，番以為神，故不食。」這項傳說經過史料記載及三百多年口耳相傳，最後的版本便是聞名全台的荷蘭瑪格麗特公主（八寶公主）傳說。
墾丁耆老李明來、蔡正榮等人說，如今八寶公主及社頂不吃雞、畜雞故事，相傳是荷蘭公主瑪格麗特為了尋找愛人威雪林到了台灣之後，才知她的情郎已經遇害；她搭船南下憑弔情郎，卻在今大灣處遇到風浪觸礁，船上六十多人通通被當地龜仔角社原住民殺害。
怒不可遏的荷蘭軍隊，急著要為公主報仇，卻因山路險惡難尋，始終無法找到龜仔角社部落所在，便仿照史詩中「木馬屠城記」方法，佯裝駕船班師回朝，留下布匹、食物、菸酒及公雞，龜仔角社以為打了勝仗，帶回戰利品徹夜狂歡，直到黎明時分，洪亮的雞鳴聲傳遍整座社頂山頭，埋伏在山下的荷蘭大軍循雞聲殺進部落，傳聞僅一對兄妹外宿未歸得以倖免，其他族人全遭屠殺滅村。
荷蘭公主變神 社頂人也養雞吃雞
社頂七旬耆老潘阿國說，從曾祖父年代就有食用雞肉，對於「不養雞、不吃雞肉」的禁忌，僅做為社頂故事相傳，未曾見居民真的遵從；父親曾是當地頭目的李明來也提到，能追溯到的清末至日治時代，社頂陸續移入閩南人及其他部族，通婚交往後，部分習俗成為故事而非禁忌，甚至原住民也跟著漢人拿香祭拜，連荷蘭公主也成地方神祇。
但七十歲的社頂阿嬤古朝枝說，年前有族人到媽祖廟拜拜，說也奇怪，廟裡竟降乩告知他們「家裡拜拜可以放雞肉，但農曆七月拜好兄弟萬萬不可。」似乎在冥冥中提醒他們，三百年前祖先交代的老規矩，或許仍有「人」在意這項禁忌。
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標題：公主已杳 社頂禁雞300年
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