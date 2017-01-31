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寵物雞得寵 走春很給力

2017-01-31

雲林縣虎尾鎮建國眷村的魯紜湘養了一隻寵物雞「寶寶」，出門就讓牠站在肩膀上，還會和主人「嘴對嘴」玩親親，隨著雞年到來，許多人都預約要寶寶到家裡「走春」，希望「金雞報喜」求個好彩頭。

雞媽媽魯紜湘說，當時她養的母雞生了一窩總共有十顆蛋，未料母雞被偷，她只好自己充當母雞用燈泡孵蛋，結果十顆蛋只孵出這隻雞，養著養著就變成寵物雞，吃睡都在一起。

魯紜湘指出，三歲大的「寶寶」母親是土雞，父親是鬥雞，所以氣宇軒昂很有架式，讓她帶出門很有面子，也成為友人間的開心果。（圖文：記者廖淑玲）

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  • 魯紜湘和她的寵物雞「寶寶」還會大玩「親親」。（記者廖淑玲攝）

    魯紜湘和她的寵物雞「寶寶」還會大玩「親親」。（記者廖淑玲攝）

  • 魯紜湘和她的寵物雞「寶寶」。（記者廖淑玲攝）

    魯紜湘和她的寵物雞「寶寶」。（記者廖淑玲攝）

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