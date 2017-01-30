接到詐騙電話 1聽2掛3查證

2017-01-30

〔記者曾健銘／新北報導〕台灣司法對詐欺輕判，讓詐騙集團橫行，警政署統計，一○三年台灣詐騙案件數多達兩萬三千零五十三件，來到近五年最高峰，近年來政府極力洗刷惡名，在警方強力掃蕩下，去年全台詐欺案件數減為兩萬一千一百七十二件，創下五年來新低，破案數一萬七千九百五十八件，破案率更突破九成，除了警方作為外，民眾的防「詐」知識提升也是一大關鍵。

新北市刑事警察大隊經濟組組長張嘉榮說，詐騙手法百百款，現今最常見手法即是透過電話、通訊軟體詐騙，如民眾接到詐騙電話，最好遵循「一聽二掛三查證」原則。

如接到不明來電，開頭顯示「＋」的號碼，多半都是詐騙集團來電，可選擇不接，接起後也可聽聽對方說些什麼，如聽到「檢察官」、「解除分期付款」等關鍵字，幾乎可確定是詐騙電話，可馬上結束通話；手機方面，如有親友傳訊要借錢，或者是要求協助購買遊戲點數，也是詐騙集團最常用的手法，民眾可撥打給親友或者一六五防詐騙專線查證。

民眾不幸受騙後，務必爭取時間，趕緊帶著相關事證到鄰近的派出所報案，警方查證該帳號屬人頭帳戶，會立即將帳號設為警示帳戶，也會加速圈存受騙款項，及時攔截，遏止詐騙款項持續匯入。

張嘉榮也說：「對付詐騙集團，預防勝於治療！」詐騙款項匯出後多半追不回，所以防患未然就顯得重要，除了警方的宣導工作外，民眾應該多吸收新知，提高警覺，如遇任何可疑人事物，立刻撥打一六五防詐騙專線或到鄰近的派出所求助，才不會瘦了荷包、肥了詐騙集團。