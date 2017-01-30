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年節防詐 別幫騙子加菜

2017-01-30

〔記者曾健銘／新北報導〕「你匯款時操作錯誤，不小心誤設十二期分期付款，每月都會從你的帳號扣款，請你趕快再到自動櫃員機前，依我們的指示解除設定…」根據警政署一六五反詐騙中心統計，近年網路交易盛行，「誤設分期付款」的詐騙類型已躍居所有詐騙案的第一名；此外，警方也指出，「買空賣空的三方交易」詐騙手法則屬最難防範的一種。

農曆春節 詐騙集團出沒旺季

適逢一年一度的農曆春節，也是許多民眾最開心的時刻，因為終於領得期盼已久的年終獎金，但同時也是詐騙集團出沒的旺季，自動櫃員機解除分期付款、扮演假檢警等詐騙方式，都是最常見、也最貼近民眾生活的案件。

詐騙第一名的分期付款詐騙，歹徒利用目前最熱門的網拍、網購交易下手，先透過駭客入侵或收買網拍公司的交易資料，取得買家的個資後，假扮銀行或賣家告訴被害人，因為匯款時操作錯誤，造成「誤設」分期付款，要求被害人到提款機前「解除設定」，實際則是依詐騙集團指示將錢匯出，由於詐騙集團能精確說出被害賣家當初購買的商品種類、數量及金額，讓被害人深信而不自覺。

買空賣空三方交易 騙法精密

但警方說，目前出現的另一種「買空賣空三方交易」詐騙，更因手法精密讓民眾受騙，去年十一月新北蘆洲廖姓男子先向住家附近電器行佯稱人在國外，需添購電器，但僅能匯款結帳，取得店家同意後，廖男盜用他人臉書，透過臉書向該帳號持有人的親友借錢，親友被騙後將三萬元匯進店家帳戶，廖男再到店內挑選一萬多元電器，餘款則請店家退現金，被害親友察覺受騙後報警，卻與電器行都成為被害人，而廖男早已逃之夭夭。

警方也曾接獲利用網拍買空賣空，歹徒先在網路搜尋下標佯買萬元智慧型手機，隨後再刊登虛假的同價格商品，等到第三方不知情的買家下標後，歹徒提供被害賣家的帳號給第三方買家，當被害賣家收到第三方買家匯款後出貨，歹徒拿到手機，留下被騙錢的第三方買家及被騙貨的賣家。

假冒公家機關詐騙 民眾易上當

警方也提醒，假冒政府公家機關的詐騙手法也很常見，且民眾容易上當，日前有從事油漆工程的民眾接到詐騙集團來電，對方佯稱是政府單位需緊急採購，並自稱與消防局長很熟，採購流程沒問題，事後會再補足手續，要求民眾先預付材料費給廠商，被害人未經查證匯款上當；還有假冒一六五反詐騙專線專員來電詐騙的案例。

新北市刑事警察大隊經濟組組長張嘉榮表示，現在詐騙集團慣用的手法仍以櫃員機解除分期付款、假冒機構為大宗，其他像是購物陷阱、網路援交、求職詐騙、中獎投資詐欺等也不在少數，近年上網購物遭詐的案件也遽增，其中，最複雜也最難防範的就是三方交易，因贓款不經歹徒，較難追捕。

派出所與超商合作 用LINE通報

為了守護民眾荷包，警方去年推動幾項防詐騙機制，如派出所與轄內各超商、銀行共組通訊群組，築起第一道防線，若店員發現店內有可疑人士操作櫃員機，第一時間就能透過LINE通報，將警民合作發揮最大化，另方面也會針對車手出沒熱點加強巡視；此外，只要民眾確認遭詐騙並提供相關跡證，警方查證屬實後，第一時間會將該戶頭設為警示帳戶，並圈存受騙款項，遏止贓款匯入人頭帳戶。

台灣司法往往對詐欺罪犯輕判，讓詐騙集團繼續橫行，全球騙透透，近年來政府加強宣導、強力掃蕩，去年詐欺案發生率低與破獲率高，雖然防詐稍有起色，但警方呼籲民眾仍不可掉以輕心。

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  • 網路購物平台也有防詐叮嚀。（記者曾健銘翻攝）

    網路購物平台也有防詐叮嚀。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方防詐騙宣導推陳出新，已不再是死板的紙本宣導。（記者曾健銘翻攝）

    警方防詐騙宣導推陳出新，已不再是死板的紙本宣導。（記者曾健銘翻攝）

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