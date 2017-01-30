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役男足球夢 陳信安助攻

2017-01-30

〔記者余衡／新北報導〕台灣男足界的「資深國腳」陳信安，擁有國內唯一亞洲足球聯盟（ＡＦＣ）職業級教練證，是傅彥儒邁向教練之路的貴人，陳信安早期隨國軍體系的「飛駝足球隊」四處征戰，飛駝隊解散後他轉戰教練，二○○八年時成為台灣男足隊總教練，二○一四年起創立「陳信安足球學校」，讓足球教育向下扎根。

陳信安說，歐陸、南美等地區都是從小開始培養足球員，他將球員分為幼兒、兒童及青少年分齡教學，盼未來加入成人組，仿效歐洲足球俱樂部，建構完整訓練計畫。

陳信安創辦足球學校，「資源」跟「場地」問題最多，國外的足球俱樂部通常以企業贊助為主、國家經費為輔，但國內足球文化不盛，讓這個全球參與者加收視者超過三十億人的足球熱門運動沉寂多年。

陳信安說，其實只要一塊平地加上簡單球門，就足以發展最基本的社區足球，包括他與許多老一輩足球員心裡輝煌記憶的「中山足球場」，於二○一○年花博改建後，迄今遲遲沒有一座標準的足球場地，若覓地新建有困難，恢復中山足球場或許是個最簡單方法。

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  • 傅彥儒帶領小朋友進行對抗賽。（傅彥儒臉書）

    傅彥儒帶領小朋友進行對抗賽。（傅彥儒臉書）

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