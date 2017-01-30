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役男培育國腳 「足」智多謀

2017-01-30

〔記者余衡／新北報導〕當兵真的是浪費時間嗎？對認真有志向、又懂善用時間的人來說，答案可不是如此！新北市樹林警分局替代役男傅彥儒，軍旅生涯活得精彩，熱愛足球運動的他，立志擔任足球教練，就讀大學時就考取亞洲區Ｃ級足球教練證，平日擔任替代役認真上班為民服務，善用假日跟隨中華男足隊資深國腳陳信安，四處教小朋友踢球，期盼能建立並傳承足球基礎，傅彥儒說，「培育下一個台灣國腳，是我人生最大的願望」。

傅彥儒從小運動天分極佳，各種球類運動他都能輕易上手，當年就讀的國小剛好成立足球隊，加上當時日本卡通「足球小將—翼」風靡一時，主角奔馳球場熱血踢球的畫面深植腦海，也讓傅彥儒立志足球，從此也與足球結下不解之緣。

傅彥儒加入國小校隊，從新手一路踢入主力，曾代表高雄市莒光國小踢進全國前四強，還獲邀至中國進行友誼賽，當時懷抱有朝一日能成為職業足球員的夢想，但台灣足球風氣並不盛行，讓傅彥儒的足球夢走得辛苦，國、高中時期踢足球一度中斷，且礙於國內遲遲未發展職業足球，選填志願時權衡日後就業，只好將球員夢暫擺一邊，選讀淡江化工系。

大二時傅彥儒發現校內體育課有開設足球，他立刻選修，一頭栽入足球的世界。

大三某日下午傅看見許多外籍生在操場踢球，他在旁駐足觀賞，看得熱血沸騰，心裡卻怕語言不通，頻頻猶豫是否上前要求參與，但「想踢就踢，何必侷限」的念頭在腦海中一閃而過，他二話不說走上前毛遂自薦，果然獲得教練賞識再次被選拔加入校隊。

取得Ｃ級足球教練證

可惜國內足球風氣依然未起，雖然傅彥儒願將踢球當成終身職業，但後來轉念「成功不必在我」，決定改當足球教練，要把足球觀念傳承下去，花十三天取得亞洲區Ｃ級足球教練證，也因緣際會認識國腳陳信安，追隨他推廣足球運動。

傅彥儒說，體育就像音樂一樣沒有國界限制，也是一國國力的展現，先進國家通常都會有良好的職業運動環境，台灣堪稱是已開發國家，但在體育方面遲遲無法與歐美先進國家並駕齊驅，尤其足球是全世界收視人口最多的運動，他盼望政府真能從基層振興足運，讓國內足球不要只是四年一度的「世足熱！」

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  • 傅彥儒帶領小朋友進行對抗賽。（傅彥儒臉書）

    傅彥儒帶領小朋友進行對抗賽。（傅彥儒臉書）

  • 傅彥儒在新北市樹林警分局交通組服役。（記者余衡攝）

    傅彥儒在新北市樹林警分局交通組服役。（記者余衡攝）

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