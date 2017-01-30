雞蛋糕爸爸 病磨不退
〔記者曾健銘／新北報導〕無論是颳風或下雨，也不管豔陽高照還是冷風颼颼，新北市新莊區豐年國小前，每天下午三點，一攤香噴噴的烤雞蛋糕攤必定準時出現，老闆手腳俐落地起火備料，先在烤盤抹上一層薄薄的奶油，倒入濃稠的奶黃色麵糊，滋滋的鐵板響聲伴隨香氣四溢，路過的人肯定駐足尋找香味的來源，老闆端上卡通人物造型的雞蛋糕，模樣討喜可愛，一口咬下，奶香四溢、口感扎實，再來口茶飲更是絕配，但在品嘗如此銅板美食的背後，卻是老闆胼手胝足養活一家四口的辛苦。
口罩底下 真相讓人心疼
記者採訪的同時，六十歲老闆黃武亮手邊仍舊不停地翻烤雞蛋糕，因罹病影響說話的能力，雖然有些口齒不清，但老闆堅持要跟客人「博感情」話家常，上門的顧客說：「這間雞蛋糕口味好，也非常注重衛生，老闆幾乎口罩不離身！」原本以為只是衛生考量，但細問之下，真相卻是讓人不捨。
黃武亮原本在物流公司上班，與越南籍太太育有兩個幼子，家庭美滿、衣食無缺，但六年前惡夢卻找上門，醫生診斷罹患舌癌，宛如青天霹靂，天堂瞬間化為地獄，黃武亮決定辭去工作，全心接受治療，但病情每況愈下，最後為了活命，只能陸續切除舌頭、下顎。
口罩底下，是為了掩飾因為開刀而留下的大片凹陷痕跡，黃武亮不再完整的臉，講話再也不順暢，連吃飯都只能靠胃管灌食營養食品，家裡頓失經濟支柱，全家開銷由妻子一肩扛起。
種種困境並沒有打倒黃武亮，他堅持「身為一個父親、丈夫，我不能倒下去！」一○四年間黃武亮開始學習烤雞蛋糕，學成後用二手價頂了個雞蛋糕攤，在熱心的鄰居幫忙下，與妻子在豐年國小對面的騎樓擺攤，剛開業時生意非常冷清，一天賣不到一千元，但黃武亮依舊仔細地、認真地翻烤每一個雞蛋糕，「給人吃的東西不能亂來！」
人在做，天在看！黃武亮的認真打拚，讓上天也眷顧，有網友被黃武亮的努力感動，將他的故事分享到網路上，吸引大批善心的網友上門光顧，在東西美味的前提下，不少人因此一吃成主顧，成為熟客。
黃武亮說，現在每天下午三點一直賣到晚上，週休一日，生意好的時候，一天可以賺進快二千元，但生意差時只有幾百元，還好白天在家兼職代工，收入還算穩定；未來他會繼續精進烤蛋糕的技術，「為了這個家，會繼續努力，希望大家可以一起來品嘗我的手藝！」
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