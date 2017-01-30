大樂透頭獎3注中
2017-01-30
〔記者張慧雯／台北報導〕大年初二大樂透頭獎繼續開出！頭獎獎金一億元三注均分，每注各得三千三百萬元，開出的彩券行分別在基隆市七堵的領你發行、桃園市中壢的怡富彩券行、苗栗縣頭份市的連連發彩券行。
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