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台11線轎車對撞 一車衝下邊坡 3人受傷送醫
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大樂透頭獎3注中

2017-01-30

〔記者張慧雯／台北報導〕大年初二大樂透頭獎繼續開出！頭獎獎金一億元三注均分，每注各得三千三百萬元，開出的彩券行分別在基隆市七堵的領你發行、桃園市中壢的怡富彩券行、苗栗縣頭份市的連連發彩券行。

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2017年1月30日‧星期一‧丁酉年正月初三日
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