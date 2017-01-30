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議員陳特清病逝 南市議會缺2席不補選

2017-01-30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議員陳特清昨凌晨約三點過世，享年六十一歲。地方政壇及支持者聞訊後感到震驚惋惜，台南市議長賴美惠與市長賴清德接獲消息後，第一時間指示相關人員盡力協助家屬料理後事，也將擇適當時間前往慰問致悼。

無黨籍議員陳特清（一九五七年生），曾任台南縣議會第十一、十三、十四、十五屆議員，台南縣歸仁鄉第十五屆鄉長，南縣市合併升格直轄市，連任市議會第一、二屆議員，長期耕耘服務地方。

地方人士表示，陳特清於一○四年元月初因肺部方面疾病住院治療，近來因病都在醫院療養，這次春節前家人接回來一起過年，昨日凌晨病情急轉直下，送醫搶救仍回天乏術。

陳家家屬感謝各界的關心，議會也將探視，協助治喪事宜。

據了解，之前同南關線選區另位議員張伯祿前年十二月間因病往生，現又有一位議員辭世，本屆南市議會兩位議員因病相繼過世，令人不勝噓唏；由於該選區有五席議員，現有二席出缺，未逾半數缺額，依選罷法不需再補選。

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  • 台南市議員陳特清。（資料照）

    台南市議員陳特清。（資料照）

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