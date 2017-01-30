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「神明叫我來買」來富真的開頭獎

2017-01-30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮來富彩券行大年初一開出一人獨得大樂透頭獎一億元，店家昨一早高興地放鞭炮分享喜悅。張姓老闆透露，開獎前就有預兆，半個月前，彩券行來了一位老翁說，「你們店會開頭獎，神明叫我要來這裡買」，未料真的開出頭獎，讓他感到驚奇！

張老闆還說，小年夜一名老婦到店裡買刮刮樂，櫃台上面擺放他從南投紫南宮求來的金雞，一旁的糖果盒無緣故掉在地上出現缺角，他自我安慰「碎碎平安」，老婦人笑稱「你們店要開頭獎了！」結果預感成真。

來富發彩券行開設三年，由於位在大林鎮鬧區，生意很好，兩年前曾開出今彩五三九頭獎，去年賣出刮刮樂一百萬元，今年大年初一開出大樂透頭獎，買氣更旺。

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  • 來富彩券行大年初一開出頭獎，買氣超旺。 （記者丁偉杰攝）

    來富彩券行大年初一開出頭獎，買氣超旺。 （記者丁偉杰攝）

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2017年1月30日‧星期一‧丁酉年正月初三日
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