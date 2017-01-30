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台11線轎車對撞 一車衝下邊坡 3人受傷送醫
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救護車車禍翻覆 救人反被救

2017-01-30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣昨晚六時許，發生一起救護車與休旅車相撞車禍，一輛布袋消防分隊救護車行經一五七線與台八十二線路口時，與對向休旅車碰撞，救護車被撞後側翻呈九十度，車上還載有車禍受傷乘客，事發後，已緊急調派另輛救護車將傷者送醫，肇事原因由警方調查中。

救護車上受傷男子與消防員送醫

警方說，救護車上車禍受傷的男乘客（卅五歲），原本在布袋鹽山發生車禍，在布袋消防分隊載送往衛福部朴子醫院途中發生車禍，意識模糊，已送往長庚醫院救治，救護車上另有一名消防員頭部受傷；而休旅車駕駛與其女兒無明顯外傷，到醫院觀察就醫。

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  • 布袋消防分隊救護車被攔腰撞上。 （記者丁偉杰翻攝）

    布袋消防分隊救護車被攔腰撞上。 （記者丁偉杰翻攝）

  • 嘉義縣發生救護車與休旅車相撞車禍。 （記者丁偉杰翻攝）

    嘉義縣發生救護車與休旅車相撞車禍。 （記者丁偉杰翻攝）

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