救護車車禍翻覆 救人反被救
2017-01-30
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣昨晚六時許，發生一起救護車與休旅車相撞車禍，一輛布袋消防分隊救護車行經一五七線與台八十二線路口時，與對向休旅車碰撞，救護車被撞後側翻呈九十度，車上還載有車禍受傷乘客，事發後，已緊急調派另輛救護車將傷者送醫，肇事原因由警方調查中。
救護車上受傷男子與消防員送醫
警方說，救護車上車禍受傷的男乘客（卅五歲），原本在布袋鹽山發生車禍，在布袋消防分隊載送往衛福部朴子醫院途中發生車禍，意識模糊，已送往長庚醫院救治，救護車上另有一名消防員頭部受傷；而休旅車駕駛與其女兒無明顯外傷，到醫院觀察就醫。
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