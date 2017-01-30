彭佳嶼氣象員落海 空軍救援

2017-01-30

〔記者李欣芳／台北報導〕我彭佳嶼氣象站人員驚傳落海！國防部昨接獲國搜中心通報，一名彭佳嶼氣象站人員，在松山基地東北方外海約四十七浬處落海待救，申請國軍派機執行救援任務，國防部隨即派遣S-70C直升機但並未尋獲，昨晚由海巡署艦艇持續實施搜尋中。

預定今再次派直升機搜救

國防部表示，預定今天再次派遣S-70C直升機執行搜救任務。

國防部發布新聞稿表示，國防部昨接獲通報後，下令空軍松山基地派遣S-70C直升機一架前往東北外海實施落海人員救援任務。不過，任務機在昨晚到達目標區實施搜尋作業但未尋獲，因此已返航並降落松山機場，目標區由海巡署艦艇持續實施搜尋。