詐團返鄉過年 台灣治安毒瘤

2017-01-30

〔記者許國楨／台中報導〕你看過拖著行李箱到車行買超跑的場景嗎？買主不是中國土豪，而是詐騙集團！

警方偵辦小方兒子綁票案，不排除係因兩個詐團間的利益衝突衍生，事實上，這些年因「詐財有方」的確造就不少詐團成員成為億萬富翁，他們一擲千金面不改色，買超跑名車更是不手軟，只是台灣詐團近年在海外屢遭查獲踢鐵板，起碼八成以上詐團唯恐被波及而「鯊魚返鄉」，卻因分贓不均成治安隱憂。

據了解，每年農曆過年前，即有在國外從事不法的詐團首腦級成員回台，唯恐一旦將贓款存入銀行被金管機關注意自找麻煩，又擔心太過招搖被警方盯上，因此到賭場攜帶大筆現金，一晚輸個上千萬元面不改色，輸了上億元的「大咖」更是大有人在，至於到酒店消費一擲千金更是稀鬆平常。

此外，有車商透露，這幾年每逢過年前，總是會有全身名牌裝扮開著名車，儼如富二代的年輕人到車行看車，一次購買二、三部要價一、二千萬元的超跑面不改色，而且不開票不用下訂，只要相中的車款就從裝滿現鈔的行李箱中拿出來付現，買名車就像買菜般容易，簡直是中國土豪的翻版。

只是台灣詐團近年在海外屢遭查獲踢到鐵板撼動詐欺圈，已知有起碼八成以上詐團唯恐被波及，一旦在當地被查獲甚至被送到中國實在「不好關」，這陣子已陸續回來刑度相對較輕的台灣另起爐灶，或是僥倖逃過一劫，返台後仍繼續重操舊業自立門戶，已危及台灣治安。

警方偵辦小方兒子綁票案，發現涉案主嫌及被害人均有從事類似不法的背景，不排除就是因為兩個詐團車手間，因分贓不均或黑吃黑的利益衝突衍生，將持續追緝在逃主嫌到案後釐清。