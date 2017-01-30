要命小方愛子遭擄 勒贖500萬 警救出

2017-01-30

疑因債務糾紛

〔記者李忠憲、許國楨／台中報導〕台中市傳出擄人案！台中知名角頭「要命小方」之子常姓男子，疑因債務糾紛，遭薛、涂等人毆打，當街開槍強押上車帶走，事後向家屬要求付五百萬元贖金。台中警方在十四小時，迅速救出常男，並逮捕多名嫌疑人，涂男仍在逃，訊後將依妨害自由等罪嫌送辦。

大年初一深夜十一點左右，台中知名角頭「要命小方」方敏懿的兒子、綽號「小白」二十一歲常姓男子，因綽號「阿峰」的男子與他相約要交付數萬元現金，請他的江姓姨丈開車載他前往南屯區五權西路、環中路口的加油站前空地。

小白抵達現場，阿峰交錢給他後，後方竟出現兩輛汽車擋住去路，車上數人立刻下車打開小白的車門，接著就拳打腳踢，還有人亮槍並開槍，再將小白強押上車後揚長離去。常男姨丈見狀嚇得躲進加油站內，並打電話向警方報案。

台中市第四警分局獲報立刻趕到現場採證，但未發現子彈及彈殼，並通報線上警網針對對方駕駛的兩輛汽車進行圍捕，同時組成專案小組深入追查了解。小白家屬昨晨也接到擄人歹徒來電，要求家屬付五百萬元贖人。警方這才知道，雙方可能是因債務糾紛發生爭執，一言不合下才強押被害人上車談判。

警方表示，由於常男父親身分「特殊」，警方立刻報請台中地檢署指揮偵辦，並請刑事警察局中部打擊犯罪中心及台中市刑大支援，經調閱路口監視畫面後，鎖定綽號「三角仔」薛男、二十五歲「豹子」涂男等人涉有重嫌。常男遭軟禁在中市大墩十一街蘭夏會館，因把風的兩人得知有人被逮，聞風落跑，昨日下午讓警方順利救人，並送他到林新醫院就醫。經檢查後，常男僅頭、背部有多處撕裂傷，身上無槍傷，也無生命危險。

警方表示，初步了解涂男是以詐騙集團起家，並成立「豹子集團」，以此名號自居，可能是黑吃黑。經掌握多名犯嫌逃往南部，除在高雄家樂福停車場逮到兩男，昨已逮捕包括薛男等多人，薛男辯稱現場的車是他的，但否認在場，涂男在逃。目前將連夜追緝相關共犯，以釐清案情。