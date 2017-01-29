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《南投紫南宮》求金雞 開運一整年

2017-01-29

記者謝介裕／專題報導

南投縣竹山鎮社寮里紫南宮，建於清乾隆十年（西元一七四五年），迄今已有二百七十多年歷史，因提供信眾祈求開運金雞、發財金，而有「神明銀行」之稱，紫南宮管理委員會主委莊秋安指出，前來祈求金雞的信眾，不外乎心存「有拜有保佑」心態，生活較舒適者，希望好運勢能夠延續，面臨工作不穩定或失業等日子較困頓者，期盼「金雞」在新的一年能帶來好運，順利找到好工作，有穩定收入維持家計。

紫南宮管理委員會主委莊秋安說，據廟方開運金雞祈求辦法，信眾向供奉的主神土地公、土地婆說明祈求金雞的用途後，便可開始擲筊，且以三次為限，其中必須獲得一次聖筊，不然，須另擇良辰吉日重來，而獲得聖筊後，便可向廟方人員辦理申領金雞的登記手續，隨後誠敬捧著金雞繞行香爐三圈後，便可將金雞帶回住家或公司，再以一杯清水、一杯白米方式供奉。

●地址：南投縣竹山鎮社寮里大公街四十號

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  • 南投紫南宮的開運金雞。（記者謝介裕攝）

    南投紫南宮的開運金雞。（記者謝介裕攝）

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標題：《南投紫南宮》求金雞 開運一整年


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