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《新竹北和宮》文財神捧金雞 起家興財

2017-01-29

記者廖雪茹／專題報導

新竹縣竹北市中心的北和宮財神殿，主祀純金打造的金財神，左右供奉文、武財神，廣受各行各業的信奉；其中文財神手捧一隻母雞和象徵賺金賺銀六六大順的六顆金雞蛋，求財信眾別忘了誠心撫摸金雞，將飽飽滿滿的財氣和福分帶回家。

本身是成功企業主的財神殿主任委員劉棟義表示，金財神和兩旁隨祀的招財與進寶神童，三尊神像以銅鑄成，金身外色用六百六十六兩純金雕製而成，總高六尺三寸六分，身價超過八百卅萬元。

劉棟義說，武財神趙公明手捧金元寶、坐騎黑虎，傳說黑虎將軍很會咬錢；而文財神比干手捧一隻會生金雞蛋的金雞母，因為台語「雞」的讀音念「家」，寓意「起家」，興家立業之意。

信眾在雙手撫摸元寶和金雞之後，可順勢將財氣塞進自己的口袋裡，讓財源廣進。

●地址：新竹縣竹北市中山路308號

●電話：（03）656-7870

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  • 北和宮財神殿，主祀純金打造的金財神。 （記者廖雪茹攝）

    北和宮財神殿，主祀純金打造的金財神。 （記者廖雪茹攝）

  • 北和宮財神殿主任委員劉棟義示範，雙手撫摸金雞之後，可順勢將財氣塞進自己的口袋裡象徵財源廣進。（記者廖雪茹攝）

    北和宮財神殿主任委員劉棟義示範，雙手撫摸金雞之後，可順勢將財氣塞進自己的口袋裡象徵財源廣進。（記者廖雪茹攝）

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標題：《新竹北和宮》文財神捧金雞 起家興財


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